У Трампа приказали обеспечить "карантин" венесуэльской нефти на два месяца, - Reuters
Белый дом приказал армии США сосредоточиться на "карантине" (блокаде) венесуэльской нефти как минимум в течение следующих двух месяцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Хотя военные варианты по-прежнему существуют, основное внимание следует уделить, прежде всего, экономическому давлению путем введения санкций для достижения результата, на который рассчитывает Белый дом", - сказал американский чиновник.
Reuters отмечает, что это заявление может снизить вероятность наземных ударов США по Венесуэле, о которых неоднократно заявлял президент США Дональд Трамп
Чиновник добавил, что приказ Белого дома предписывал американских войскам сосредоточиться почти исключительно на "карантине венесуэльской нефти как минимум в течение следующих двух месяцев".
"Предпринятые до сих пор усилия оказали огромное давление на (президента Венесуэлы Николаса Мадуро - ред.), и есть мнение, что к концу января Венесуэлы столкнется с экономической катастрофой, если не согласится пойти на существенные уступки США", - добавил источник.
Блокада нефтяных танкеров в Венесуэле
Напомним, 16 декабря президент США Дональд Трамп объявил полную блокаду для подсанкционных нефтяных танкеров, которые входят в Венесуэлу или выходят из ее вод.
Таким образом, американский лидер фактически пытается перекрыть основной источник дохода режима Мадуро.
В частности, эксперты нефтяной отрасли говорят, что если у Венесуэлы не выйдет экспортировать нефть, то заполнение резервуаров страны принудит госкомпанию Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) начать закрывать нефтяные скважины.
К слову, несколько дней назад глава Пентагона Пит Хегсет предупредил, что США продолжат задерживать танкеры, пока режим Мадуро не вернет "все украденные американские активы".
Помимо блокады нефти, Трамп около недели назад заявил, что объявляет режим Мадуро иностранной террористической организацией, обвинив его в причастности к наркоторговле.
Учитывая всю вышеописанную напряженность, Трамп не исключил, что в будущем США могут провести против Венесуэлы военную кампанию.
Подробный разбор, зачем глава Белого дома угрожает Венесуэле и возможно ли вторжение США - читайте в материале РБК-Украина.