У Трампа є багато засобів зупинити "Північний потік-2", - посол США

За словами посла, залежність від російського газу - геополітична помилка
Посол США в ЄС Гордон Сондленд заявив, що у президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа є багато інструментів для того, щоб зупинити газопровід "Північний потік-2". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Berliner Morgenpost.
Він пояснив, що Європа не повинна в односторонньому порядку залежати від російського газу.
"Ми ще не використали всі інструменти, які могли б серйозно підірвати або зупинити проект", - сказав дипломат.
"Якщо ця філософія не буде прийнята і проект "Північний потік" продовжиться, то у президента (Дональда Трампа) є багато інших інструментів в розпорядженні, я зараз не буду перераховувати все, щоб спробувати зупинити проект", - сказав Сондленд.
Посол відповів, що за цими зусиллями стоїть власний інтерес США з продажу скрапленого природного газу. За його словами, залежність від російського газу - геополітична помилка.
"Ми не хочемо, щоб хтось посеред зими відключив газ, коли почнеться політична криза", - зазначив Сондленд.
Він підкреслив, що якщо енергопостачання Європи буде вразливим, від цього постраждають і США.
"Настільки сильні трансатлантичні відносини: ми як сіамські близнюки", - додав посол.
Нагадаємо, раніше міністр енергетики США Рік Перрі заявив, що США продовжують чітко висловлювати незгоду щодо другої нитки газопроводу "Північний потік-2".
Також США не виключають введення санкцій у відповідь на будівництво газопроводу "Північний потік-2".
Зазначимо, газопровід "Північний потік-2" будує російський газовий монополіст "Газпром".