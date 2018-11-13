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У Трампа є багато засобів зупинити "Північний потік-2", - посол США

Новини » Політика    13.11.2018 - 14:11
У Трампа є багато засобів зупинити "Північний потік-2", - посол США
Фото: Гордон Сондленд (flickr.com/AmCham_EU)

За словами посла, залежність від російського газу - геополітична помилка

Посол США в ЄС Гордон Сондленд заявив, що у президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа є багато інструментів для того, щоб зупинити газопровід "Північний потік-2". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Berliner Morgenpost.

Він пояснив, що Європа не повинна в односторонньому порядку залежати від російського газу.

"Ми ще не використали всі інструменти, які могли б серйозно підірвати або зупинити проект", - сказав дипломат. 

"Якщо ця філософія не буде прийнята і проект "Північний потік" продовжиться, то у президента (Дональда Трампа) є багато інших інструментів в розпорядженні, я зараз не буду перераховувати все, щоб спробувати зупинити проект", - сказав Сондленд.

Посол відповів, що за цими зусиллями стоїть власний інтерес США з продажу скрапленого природного газу. За його словами, залежність від російського газу - геополітична помилка.

"Ми не хочемо, щоб хтось посеред зими відключив газ, коли почнеться політична криза", - зазначив Сондленд.

Він підкреслив, що якщо енергопостачання Європи буде вразливим, від цього постраждають і США.

"Настільки сильні трансатлантичні відносини: ми як сіамські близнюки", - додав посол.

Нагадаємо, раніше міністр енергетики США Рік Перрі заявив, що США продовжують чітко висловлювати незгоду щодо другої нитки газопроводу "Північний потік-2".

Також США не виключають введення санкцій у відповідь на будівництво газопроводу "Північний потік-2".

Зазначимо, газопровід "Північний потік-2" будує російський газовий монополіст "Газпром".

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