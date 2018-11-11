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В США заявили, что продолжат работать с ЕС против запуска "Северного потока-2"

Новости » Политика    11.11.2018 - 14:15
Фото: министр энергетики США Рик Перри (PAP/Tomasz Gzell)
Фото: министр энергетики США Рик Перри (PAP/Tomasz Gzell)

США активно выступают против "Северного потока-2"

Соединенные Штаты Америки активно выступают против запуска газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики США Рика Перри.

По словам Перри, в Евросоюзе очень мало стран, которые поддерживают "Северный поток-2", а США активно выступают против него. При этом, Перри подчеркнул, что газопровод "Северный поток-2" не является коммерческим проектом.

"Мы собираемся делать все возможное, чтобы дать ЕС столько вариантов, сколько они хотят. Речь идет не только о продаже американского сжиженного природного газа (СПГ) в Европе. Мы за трубопровод Trans-Adriatic, который доставляет каспийский газ в южную часть Европы, мы знаем, что в южной части Хорватии, Румынии, есть несколько хранилищ для сжиженного природного газа, которые могут поставлять газ, и очевидно, поляки также развивают этот потенциал. В Италии есть большой объект", - сказал он.

Перри подчеркнул, что очень важно, чтобы в ЕС понимали, что у России есть опыт прекращения поставок газа и что наличие этих альтернативных источников поставок имеет важное значение для будущего развития Европы.

"Конечно, Украина это понимает", - добавил он.

 
U.S. Secretary of Energy Perry’s Visit to Trypilska Power Plant

Міністр енергетики США Рік Перрі сьогодні прибув до України і порозмовляв із пресою, стоячи на купі американського вугілля з Пеннсильванії на вугільному сховищі Трипільської ТЕС! U.S. Secretary Rick Perry arrived in Ukraine today and spoke to the media at the Trypilska Power Plant's coal storage facility, on top of a mountain of Pennsylvania coal!

Опубліковано U.S. Embassy Kyiv Ukraine Субота, 10 листопад 2018 р.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в США не исключают введения санкций в ответ на строительство газопровода "Северный поток-2"

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиСеверный поток-2
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