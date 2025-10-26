У Трампа мають намір відмовитися від планів 100% мита проти Китаю: що сказали

Сполучені Штати, найімовірніше, відмовляться від планом введення 100% мита проти Китаю.
Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
В ефірі NBC News він сказав, що досяг "вельми істотних рамок" з віце-прем'єром Китаю Хе Ліфеном. Зокрема, досягнуті в Малайзії домовленості дадуть змогу президенту США Дональду Трампу і лідеру Китаю Сі Цзіньпіну обговорити подальшу торговельну співпрацю вже наступного тижня.
Порядок денний охоплює більш збалансовану торгівлю між США і КНР, закупівлі Китаєм американської та іншої сільськогосподарської продукції, а також врегулювання фентанілової кризи в США.
На запитання, чи очікує він, що США реалізують погрозу Трампа ввести 100% мита на китайські товари, Бессент відповів негативно.
"Ні, не впевнений, і я також очікую, що ми отримаємо певне відтермінування щодо контролю за експортом рідкоземельних металів, про яке китайці говорили", - сказав глава Мінфіну США.
Бессент додав, що остаточні умови будуть визначені двома лідерами.
Нагадаємо, сьогодні торговий представник США Джеймісон Грір заявив, що торговельні переговори між Сполученими Штатами та Китаєм наближаються до "остаточних деталей".
Він наголосив, що сторони узгодили рамкову програму для розмови між Трампом і Сі, додавши, що зустріч стане важливою і матиме глобальні економічні наслідки на тлі тривалої торговельної війни.
До слова, вчора президент США Дональд Трамп припустив, що обговорюватиме з главою КНР Сі Цзіньпіном питання закупівлі Пекіном нафти з РФ. Водночас він додав, що Китай уже істотно скорочує ці закупівлі, а Індія скорочує їх повністю.
Крім цього, Трамп говорив днями, що збирається обговорити з Сі питання війни Росії проти України. Американський лідер розраховує, що Пекін вплине на позицію Москви.