У Трампа намерены отказаться от планов 100% пошлины против Китая: что сказали

В эфире NBC News он сказал, что достиг "весьма существенных рамок" с вице-премьером Китая Хэ Лифэном. В частности, достигнутые в Малайзии договоренности позволят президенту США Дональду Трампу и лидеру Китая Си Цзиньпину обсудить дальнейшее торговое сотрудничество уже на предстоящей неделе.

Повестка дня включает в себя более сбалансированную торговлю между США и КНР, закупки Китаем американской и другой сельскохозяйственной продукции, а также урегулирование фентанилового кризиса в США.

На вопрос, ожидает ли он, что США реализуют угрозу Трампа ввести 100% пошлины на китайские товары, Бессент ответил отрицательно.

"Нет, не уверен, и я также ожидаю, что мы получим некую отсрочку по контролю за экспортом редкоземельных металлов, о которой китайцы говорили", - сказал глава Минфина США.

Бессент добавил, что окончательные условия будут определены двумя лидерами.