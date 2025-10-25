ua en ru
Китай істотно скорочує закупівлі нафти з РФ, Індія - повністю, - Трамп

Субота 25 жовтня 2025 22:31
Китай істотно скорочує закупівлі нафти з РФ, Індія - повністю, - Трамп Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент США Дональд Трамп заявив про значне скорочення закупівель російської нафти Китаєм. Водночас Індія припиняє закупівлі повністю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.

Під час спілкування з пресою Трампа запитали запитали, чи планує він обговорювати з главою КНР Сі Цзіньпіном - закупівлі російської нафти. Зокрема, чи турбує американського лідера те, що Китай купує нафту з РФ.

У відповідь глава Білого дому сказав таке:

"Можливо, я буду обговорювати це. Але знаєте, що робить Китай... не знаю, ви, ймовірно, бачили сьогодні - Китай істотно скорочує закупівлі російської нафти, а Індія скорочує їх повністю. І ми вже ввели санкції", - заявив Трамп.

Санкції проти РФ

Нагадаємо, в ніч на 23 жовтня Мінфін США оголосив про введення санкцій проти найбільших російських нафтових компаній "Роснефть" і "Лукойл". Також під обмеження потрапили 36 дочірніх структур.

У Міністерстві наголосили, що закликають Кремль негайно погодитися на припинення вогню в Україні.

Сьогодні в суботу, 25 жовтня, уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк висловився щодо потенційних втрат РФ.

Зокрема, нові санкції призведуть до того, що Росія втратить щонайменше 60-70% свого експорту нафти в Індію і Китай. У грошах це означатиме, що РФ щомісяця втратить 5 млрд доларів доходів, замість заробітку 10 млрд, які отримує зараз.

Також додамо, що за даними Reuters, США підготували новий список санкційних заходів на випадок, якщо Росія затягуватиме припинення війни в Україні. Водночас Вашингтон спершу чекає на кроки від Європи.

