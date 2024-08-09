У Трампа малюють негативний образ Гарріс: експерт розповів про тактику республіканців

За його словами, республіканці були розгублені однозначно. Спершу вони почали ставити знак рівності між Байденом і Гарріс. Мовляв, це два чоботи пара.

"Тобто ось вона вже діючий віце-президент і відповідає за всі промахи адміністрації. Але не було якихось конкретних речей, за які можна було вчепитися. Оці всі невдалі підколи з боку Трампа - це свідчення відсутності стратегії," - зазначив Скрипченко.

Експерт зазначає, одним із головних напрямів атаки на кандидатку і надалі будуть її невдачі у команді чинного президента. Республіканці замовили багато таргетованої реклами, в якій акцентують на її промахах, та продовжують асоціювати Гарріс з усіма зовнішньо- та внутрішньополітичними проколами адміністрації Байдена.

"Також постійно намагаються акцентувати на тому, що вона не має зовнішньополітичного досвіду, широкого розуміння ситуації, не вміє самостійно ухвалювати рішення," - підсумував експерт.