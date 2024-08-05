Гарріс і Трамп зрівняли шанси стати президентом США, - соцопитування
За даними останнього соцопитування, кандидати від демократів Камала Гарріс та республіканців Дональд Трамп мають рівні шанси виграти президентські вибори у ключових штатах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані соціологічного опитування CBS News/YouGov.
Так, за Гарріс готові віддати свої голоси 49%, а за Трампа - 47% виборців. Незалежного кандидата Роберта Кеннеді підтримують 2%.
У т.зв. "ключових штатах", що визначають результат виборів, головні фаворити перегонів на сьогоднішній день мають рівні шанси на перемогу.
Згідно з опитуванням, у Мічигані обидвох кандидатів підтримують по 48%, в Пенсильванії - по 50%, а в Арізоні - по 49%.
Трамп має несуттєву перевагу у Вісконсині (50% проти 49% за Гарріс), Джорджії (50% і 47%) та Північній Кароліні (50% і 47%). Гаріс дещо випереджає Трампа у Неваді (50% проти 48%).
Опитування проводилося з 30 липня по 2 серпня.
Президентські вибори у США
Чергові президентській вибори у Сполучених Штатах відбудуться 5 листопада 2024 року.
Після зняття з перегонів чинного президента Джо Байдена, 2 серпня кандидатом від Демократичної партії було обрано нинішнього віце-президента Камалу Гарріс.
Передвиборчий штаб Гарріс відмовився від участі у запропонованих Трампом теледебатах на телеканалі Fox News. У відповідь Трамп поглузував над своєю конкуренткою.
Тим часом Гарріс запустила кампанію із залучення виборців, які відмовилися підтримувати Трампа.
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