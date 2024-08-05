Гарріс і Трамп зрівняли шанси стати президентом США, - соцопитування

За даними останнього соцопитування, кандидати від демократів Камала Гарріс та республіканців Дональд Трамп мають рівні шанси виграти президентські вибори у ключових штатах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані соціологічного опитування CBS News/YouGov.

Так, за Гарріс готові віддати свої голоси 49%, а за Трампа - 47% виборців. Незалежного кандидата Роберта Кеннеді підтримують 2%.

У т.зв. "ключових штатах", що визначають результат виборів, головні фаворити перегонів на сьогоднішній день мають рівні шанси на перемогу.

Згідно з опитуванням, у Мічигані обидвох кандидатів підтримують по 48%, в Пенсильванії - по 50%, а в Арізоні - по 49%.

Трамп має несуттєву перевагу у Вісконсині (50% проти 49% за Гарріс), Джорджії (50% і 47%) та Північній Кароліні (50% і 47%). Гаріс дещо випереджає Трампа у Неваді (50% проти 48%).

Опитування проводилося з 30 липня по 2 серпня.