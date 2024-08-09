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У Трампа рисуют негативный образ Харрис: эксперт рассказал о тактике республиканцев

Фото: кандидатка в президенты США Камала Харрис (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова, Роман Кот

Команда Трампа была растеряна в первые дни выдвижения Харрис, однако сейчас использует ее вовлеченность в действующую власть.

Об этом сообщил президент Центра трансатлантического диалога Максим Скрипченко в материале РБК-Украина "Медовый месяц Камалы Гаррис. Что вернуло интригу в выборы президента США".

С его слов, республиканцы были растеряны однозначно. Сначала они начали ставить знак равенства между Байденом и Харрис. Мол, это два сапога пара.

"То есть вот она уже действующий вице-президент и отвечает за все промахи администрации. Но не было каких-то конкретных вещей, за которые можно было уцепиться. Эти все неудачные подколы со стороны Трампа - это свидетельство отсутствия стратегии," - отметил Скрипченко.

Эксперт отмечает, что одним из главных направлений атаки на кандидатку и дальше будут ее неудачи в команде действующего президента. Республиканцы заказали много таргетированной рекламы, в которой акцентируют внимание на ее промахах, и продолжают ассоциировать Харрис со всеми внешне- и внутриполитическими проколами администрации Байдена.

"Также постоянно пытаются акцентировать внимание на том, что она не имеет внешнеполитического опыта, широкого понимания ситуации, не умеет самостоятельно принимать решения," - подытожил эксперт.

Выборы президента США

Напомним, Камала Харрис стала преемницей от демократов в гонке на пост президента США после того, как действующий президент Джо Байден заявил, что не будет избираться на следующий срок. Оппонентом демократам выступает экс-президент Дональд Трамп, являющийся представителем республиканской партии.

Следует отметить, что по данным последнего соцопроса, у Гарриса и Трампа есть равные шансы выиграть президентские выборы в ключевых штатах.

Сегодня сообщалось, что Дональд Трамп и Камала Гаррис встретятся на дебатах в эфире ABC News в начале сентября.

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Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампКамала ХаррисПрезидент