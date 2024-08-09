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Трамп і Гарріс погодилися зустрітися на дебатах 10 вересня, - ABC News

П'ятниця 09 серпня 2024 04:04
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Трамп і Гарріс погодилися зустрітися на дебатах 10 вересня, - ABC News Фото: кандидат у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Дональд Трамп і Камала Гарріс зустрінуться на дебатах в ефірі ABC News на початку вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку телеканалу ABC News у соцмережі Х.

"Дебати кандидатів у президенти, які пройшли відбір, відбудуться 10 вересня на телеканалі ABC News. Віце-президент Гарріс і колишній президент Трамп підтвердили, що візьмуть участь у дебатах на ABC", - йдеться у повідомленні.

Дебати між Трампом і Гарріс

На початку серпня Дональд Трамп оголосив про готовність телеканалу Fox News 4 вересня провести дебати з Камалою Гарріс.

Однак штаб кандидата від Демократичної партії відмовився від такої пропозиції.

У відповідь Трамп висловив на адресу Гарріс принизливі гасла.

Крім того, Трамп готовий взяти участь в трьох дебатах у вересні та чекає на рішення своєї опонентки.

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