Медовий місяць Камали Гарріс. Що повернуло інтригу у вибори президента США

Після того, як Камала Гарріс замінила Джо Байдена як кандидата на президентських виборах, в кампанію несподівано повернулась інтрига – і, як з'ясувалось, перемога Дональду Трампу ще зовсім не гарантована. Що зараз відбувається у стані двох головних кандидатів і на що вони робитимуть ставки – у матеріалі журналіста РБК-Україна Романа Кота.

ЗМІСТ

До президентських виборів у США залишилось менше ста днів. Однак у давно підготовлених стратегіях кандидатів від двох головних партій відбулися суттєві зміни, причому в авральному режимі. У демократів – через заміну кандидата. Камала Гарріс здивувала всіх своєю активністю від першого дня у новому статусі. А республіканцям довелося екстрено на це реагувати.

Активний початок Камали Гарріс – меми та гроші

Останніми тижнями в американській блогосфері – справжня "Камала-манія". У день, коли стало відомо про висунення Гарріс у президенти США, поширення набув старий випуск мультсеріалу "Сімпсони", де героїня балотується у президенти у такому ж одязі, який колись носила політикиня.

Поряд із запитами в Google про Камалу Гарріс поширення набув інший мем – "кокосове дерево" (coconut tree). Асоціація з кокосом походить від вірусного відео, у якому Гарріс згадує про те, як її мати колись запитала: "Ти думаєш, що щойно впала з кокосової пальми?"

Ця тепер уже вірусна цитата породила масштабну хвилю онлайн-контенту. Багато користувачі соцмереж, особливо молодь, посилаються на неї у своїх дописах аби описати себе як "кокосові горіхи" чи викладаючи кокосові емодзі.

Користувачі TikTok тисячі разів перепощують міксовані ролики, де Гарріс говорить під музику культових виконавців. Та й самі виконавці висловлюють їй підтримку.

Реперка Megan Thee Stallion виступала на першому передвиборчому мітингу в Атланті, вигадавши слоган “Hotties for Harris” (красуні за Гарріс). Також підтримку висловили репер Quavo, поп-виконавиця Olivia Rodrigo. Beyoncé дозволила Камалі Гарріс використовувати хіт Freedom як офіційну пісню виборчої кампанії. А співачка Charli XCX назвала Камалу "brat", що миттєво приклеїлось до Гарріс. За словами Charli XCX, "brat" – це образ трохи безладної дівчинки, що любить вечірки, і, можливо, іноді говорить якісь дурниці.

Один з мемів про Камалу Гарріс (фото: соцмережа Instagram)

Завдяки всьому цьому, Камала Гарріс різко наростила присутність у соцмережах.

З 1 червня по 20 липня в соцмережі Х (колишній Twitter) її щодня в середньому згадували менше 74 тисяч разів. Але як тільки Байден відійшов убік, кількість публікацій зросла до понад 1,7 мільйона на день у період з 21 по 31 липня. Кількість її підписників зросла втричі: із приблизно 400 000 за тиждень перед зняттям Байдена до понад 1,2 мільйона станом на 7 серпня.

Це більше, ніж було у Байдена, і навіть у Трампа з його 1,4 млн згадувань на день. І це вражаюче досягнення, зважаючи, що опонент Гарріс давно є однією з найгарячіших тем для обговорень у X, завдяки своїм резонансним заявам.

На такому тлі відбулося деяке зростання рейтингів Гарріс загалом по країні. Згідно з опитуванням NPR/PBS News/Marist, проведеним 1-4 серпня, Гарріс має підтримку 51% виборців, тоді як Трамп – 48% (похибка опитування складає 3%).

Та як довго може тривати "медовий місяць" Камалою Гарріс із виборцями і головне – чи допоможуть меми здобути їй президентство?

Високі рейтинги загалом по США та проблеми в конкретних штатах

Загальнодержавні рейтинги у США важливі, принаймні аби привернути увагу спонсорів. Але не вирішальні. Через особливості виборчої системи головне – здобути перемогу у певній кількості штатів, аби набрати більшість виборників. У більшості штатів переможець отримує всі голоси виборників. Через це у США може перемогти не той кандидат, що отримав більшість голосів у абсолютних числах.

Увага медіа до Гарріс допомогла їй дуже оперативно зібрати рекордну суму пожертвувань – 310 мільйонів за липень, що вдвічі більше, ніж зібрав Трамп. В іншому є труднощі.

"Це медійний медовий місяць, тому що, якщо говорити про ключові штати, то все для Камали Гарріс не так і гладко. Питання в тому, що вона до сих пір не може залучити найбільш важливі для неї категорії населення – білих неосвічених чоловіків та іспаномовних американців. Це ключові категорії, які все-таки підтримують Дональда Трампа", - каже в коментарі РБК-Україна президент Центру трансатлантичного діалогу Максим Скрипченко.

Частково вирішити цю проблему може допомогти кандидат у віце-президенти. На цю посаду команда Гарріс обрала не найбільш очевидну кандидатуру – Тіма Уолза, губернатора штату Міннесота. РБК-Україна уже докладно писало про його погляди та ставлення до України.

Уолз дещо збалансує образ Камали Гарріс, адже не всі прихильники демократів готові проголосувати за небілу жінку-кандидата.

Він з одного боку має міцні зв’язки з істеблішментом Демократичної партії, отже, може розраховувати на підтримку їх спонсорів. З іншого боку, на посаді губернатора Уолз легалізував у Міннесоті марихуану, аборти та законодавчо підтримав ЛГБТ, тож не викликає спротиву і у крайнього лівого крила партії.

Уолз є вихідцем з простої родини, що пройшов шлях від військового, потім шкільного вчителя і тренера до конгресмена і губернатора. Тож команда Гарріс може представити його як "захисника робітничого класу", на противагу схожій фігурі у команді Дональда Трампа – Джей Ді Венсу.

Водночас, за опитуваннями, більше 70% американців поки не знають хто такий Тім Уолз. Тож для його розкручування потрібен додатковий час і кошти.

Завоювати прихильність молоді – задача із зірочкою

У демократів є ще один спосіб перемогти Трампа – це залучення молоді. І саме тут найкраще працюють уже згадані меми та підтримка селебрітіс.

Зміст мемів наразі другорядний, за принципом "головне, щоб правильно прізвище писали". Куди важливіше, що вони піднімають впізнаваність Камали Гарріс серед молоді.

"Це питання того, як компанія вдало зможе їх використати. Камала в принципі цілиться на молодшу аудиторію. Тобто це молоді люди широких поглядів, які підтримують легалізацію ЛГБТ-шлюбів, тобто такий ліволіберальний ухил. Тому всі ці меми націлені на молоду аудиторію, це працює добре. Але питання, чи прийде молодь на вибори, тому що традиційно вона рідко ходить", - каже Максим Скрипченко.

Одне з відео з фразою "Coconut tree"

З молоддю пов’язана ще одна проблема Камали Гарріс – як не дивно, зовнішньополітична. Хоч і з деякими нюансами, але команда Байдена досі підтримує Ізраїль у його діях проти терористів ХАМАС та "Хезболли".

Водночас, значна частина молоді у великих містах дотримується ліволіберальних поглядів і симпатизує палестинцям. Суто на емоціях, не особливо розбираючись у складнощах близькосхідної політики. Пропалестинські протести в університетах, що прокотилися по всіх США, в цьому плані є показовими.

Окрему проблему становить хиткий штат Мічіган, де американці арабського походження відіграють важливу роль і можуть схилити шальки терезів в обидва боки.

За словами Скрипченка, на загальнодержавному рівні це створює ризик, що ліволіберальна молодь просто не прийде голосувати, попри лайки під мемами. Тим більше, якщо почнеться велика війна між Ізраїлем, Іраном та його союзниками, і США не зможуть залишитись осторонь.

Поки що ж Гарріс намагається всидіти на двох стільцях і звертає увагу на порушення прав людини у Секторі Газа. Втім, у США не завжди знають, чи дійсно вони мають місце, чи це фальсифікації ХАМАС.

Під час нещодавнього візиту до США прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху Гарріс заявила про "серйозну стурбованість" щодо Сектора Газа.

"Ізраїль має право захищати себе, і те, як він це робить, має значення. Те, що сталося в Газі за останні дев'ять місяців, є руйнівним", – заявила Гарріс 26 липня.

Та як би не намагалися маневрувати демократи, наразі йдеться лише про меншу чи більшу шкоду для передвиборчої кампанії.

“Проблема Гарріс в тому, що вона діючий віце-президент, відповідно, вона впливає на позицію Штатів, тому все, що зараз відбувається на Близькому Сході, це все наслідки її роботи. Дотична вона чи ні, але все будуть вішати на неї", – каже РБК-Україна Скрипченко.

Із цим напрямом пов’язаний ще один цікавий момент: вибір кандидата у віце-президенти. В американських медіа фігурувало ім’я більш яскравого губернатора Пенсильванії Джоша Шапіро. Та серйозний спротив його кандидатурі чинило крайнє ліве крило Демократичної партії, налаштоване пропалестинськи, адже Шапіро – практикуючий юдей, який цілковито підтримує Ізраїль у його боротьбі з терористами.

Дональд Трамп та Ейдін Рос (фото: стрім Роса на платформі Kick)

У свою чергу Трамп теж приділяє увагу молодій аудиторії, хоч це не головні виборці для нього. У TikTok акаунт колишнього президента має 9,7 млн підписників. А днями під трек “Many Men” репера 50 Cent він завітав до стрімера Ейдіна Роса, що має сумарну аудиторію близько 13 млн глядачів.

Чим відповідає команда Трампа

Перша реакція команди Трампа на висунення Камали Гарріс була сумбурною.

Мабуть, найбільш скандальною стала історія із сумнівами Трампа щодо ідентичності Гарріс. Під час спілкування з Національною асоціацією темношкірих журналістів США Трамп заявив, що його суперниця раніше позиціонувала себе жінкою з індійським корінням. Ведуча, яка брала в Трампа інтерв'ю, заперечила і зауважила, що Гарріс завжди ідентифікувала себе темношкірою американкою. Зазначимо, що батько Гарріс народився на Ямайці, а матір в Індії, сама ж Камала народилася вже в Америці.

"Республіканці були розгублені однозначно. Спершу вони почали ставити знак рівності між Байденом і Гарріс. Мовляв, це два чоботи пара. Тобто ось вона вже діючий віце-президент і відповідає за всі промахи адміністрації. Але не було якихось конкретних речей, за які можна було вчепитися. Оці всі невдалі підколи з боку Трампа – це свідчення відсутності стратегії", - каже Скрипченко.

За словами експерта, одним з головних напрямів атаки на Гарріс і надалі будуть її невдачі у команді чинного президента.

"Вони замовили багато таргетованої реклами з усіма її промахами і продовжують асоціювати Гарріс з усіма зовнішньополітичними і внутрішньополітичними проколами адміністрації. Також постійно намагаються акцентувати на тому, що вона не має зовнішньополітичного досвіду, широкого розуміння ситуації, не вміє самостійно ухвалювати рішення", - каже експерт.

Загалом, передвиборчі кампанії – це дуже гнучкий процес. Команди обох кандидатів будуть постійно шукати різні підходи, в тому числі через фокус-групи та опитування і будуть знаходити саме той меседж, який найбільше впливає на виборців.

"Наприклад, на частину виборців в консервативних штатах команда Трампа запускає рекламу про те, що Гарріс виступає за широке право на аборти. І в цій частині консервативних штатів це дуже не подобається", - каже Скрипченко.

Зрештою, не до кінця використаний потенціал із замахом на Трампа. Поки триватиме розслідування і будуть надходити новини від комісії, яка ним займається, команда Трампа матиме змогу використовувати тему замаху.

Але головні битви президентської кампанії ще попереду – традиційно у США вона набирає фінальних обертів вже з початком осені.

При написанні матеріалу використовувались дані соціологічних опитувань, матеріали соціальних мереж, публічні заяви американських політиків та коментарі Максима Скрипченка, президента Центру трансатлантичного діалогу.