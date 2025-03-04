У Трампа кажуть, що він використовує "метод батога", аби примусити Зеленського до миру

Коментуючи призупинення допомоги Україні, Міллер заявив, що Трамп діє агресивно у своїх спробах змусити президента України Володимира Зеленського погодитися на угоду, яка зупинить війну.

"Іноді лідери можуть використовувати метод батога, іноді - пряника. У цьому випадку, я думаю, президент Трамп використовує важкий аргумент, щоб донести свою думку до президента Зеленського", - зазначив радник Трампа.

Такі дії президента США пов'язані з тим, що Трамп хоче припинити вбивства в Україні, додав Міллер.

"Президент Трамп - єдина людина, яка говорить про припинення вбивств. Зеленський має повернутися за стіл переговорів. Він повинен сприймати це серйозно", - підкреслив радник президента США.

Призупинення військової допомоги від США

Нагадаємо, сьогодні низка провідних західних ЗМІ з посиланням на представника Білого дому повідомила, що адміністрація президента США Дональда Трампа призупинила поставки всієї військової допомоги Україні.

Рішення стосується боєприпасів, транспортних засобів та іншого обладнання, включаючи поставки, узгоджені, за каденції американського президента Джо Байдена. Водночас офіційного оголошення про таке рішення не було, зокрема про це не заявляв сам Трамп.

Детальніше про це дізнавайтеся у матеріалі РБК-Україна.