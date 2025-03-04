У Макрона вважають, що призупинення військової допомоги США робить мир в Україні "віддаленим"

В уряді Франції виступили проти припинення надання Києву військової допомоги з боку США. Адже це віддалить мирне врегулювання війни в Україні.

Про це заявив міністр у справах Європи Бенжамен Хаддад, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Якщо ми хочемо миру, то рішення призупинити постачання озброєння Україні зміцнить мир чи віддалить його? Воно віддалить його, тому що воно тільки зміцнить становище агресора", - заявив Хаддад

Водночас заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик назвав цей крок США "поганою новиною".

Трамп скасував допомогу Україні

Нагадаємо, видання Bloomberg, пославшись на джерело в Пентагоні, написало, що президент США Дональд Трамп розпорядився зупинити всю військову допомогу Україні. ЗА даними ЗМІ, поставити процес на паузу Трамп наказав міністру оборони США Піту Гегсету.

Як пише видання, мова про те, що все військове обладнання США, яке наразі не перебуває в Україні. Зокрема та зброя, яка перебуває в дорозі на літаках і кораблях, або те, що очікує відправки в транзитних зонах у Польщі.

Згодом у Білому домі підтвердили, що президент США Дональд Трамп призупиняє військову допомогу Україні після сварки з українським лідером Володимиром Зеленським. Штатам необхідно, щоб партнери як і глава Білого дому були зосереджені на мирі.