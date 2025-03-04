У Трампа говорят, что он использует "метод кнута", чтобы принудить Зеленского к миру

Старший советник президента США Джейсон Миллер прокомментировал приостановление военной помощи Украине. Он заявил, что Дональд Трамп таким образом стремится повлиять на президента Владимира Зеленского.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN
Комментируя приостановление помощи Украине, Миллер заявил, что Трамп действует агрессивно в своих попытках заставить президента Украины Владимира Зеленского согласиться на сделку, которая остановит войну.
"Иногда лидеры могут использовать метод кнута, иногда - пряника. В этом случае, я думаю, президент Трамп использует тяжелый аргумент, чтобы донести свое мнение до президента Зеленского", - отметил советник Трампа.
Такие действия президента США связаны с тем, что Трамп хочет прекратить убийства в Украине, добавил Миллер.
"Президент Трамп - единственный человек, который говорит о прекращении убийств. Зеленский должен вернуться за стол переговоров. Он должен воспринимать это серьезно", - подчеркнул советник президента США.
Напомним, сегодня ряд ведущих западных СМИ со ссылкой на представителя Белого дома сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа приостановила поставки всей военной помощи Украине.
Решение касается боеприпасов, транспортных средств и другого оборудования, включая поставки, согласованные при каденции американского президента Джо Байдена. В то же время официального объявления о таком решении не было, в частности об этом не заявлял сам Трамп.
Подробнее об этом узнавайте в материале РБК-Украина.
Позже премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал прекращение военной помощи Украине со стороны США. Он отметив, что сообщения с границы, которые поступают из польского хаба в Ясенке, подтверждают информацию о решении Белого дома.
В правительстве Франции тем временем выступили против прекращения предоставления Киеву военной помощи со стороны США. Там заявили, что решение приостановить поставки вооружения Украине отдалит мир, потому что только укрепит положение агрессора.