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У Трампа кажуть, що не планували зустріч із Зеленським, - AP

Середа 25 вересня 2024 03:08
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У Трампа кажуть, що не планували зустріч із Зеленським, - AP Фото: експрезидент США Дональд Трамп (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Колишній президент США Дональд Трамп не зустрінеться цього тижня в США з президентом Володимиром Зеленським. У команді Трампа кажуть, що взагалі не планували такої зустрічі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар представника передвиборчої кампанії Трампа агентству AP.

Виступаючи в Савані, штат Джорджія, Трамп висміяв часті рефрени президента Джо Байдена про те, що США підтримуватимуть українські збройні сили, доки Київ не виграє війну.

Він згадав два історичні конфлікти, щоб натякнути, що Москва не програє — роль колишнього Радянського Союзу в перемозі над Адольфом Гітлером і нацистами у Другій світовій війні в 1940-х роках і невдале вторгнення французького імператора Наполеона Бонапарта в Росію понад століття тому.

Також Трамп заявив, що Америці слід вийти з війни в Україні.

Зустріч Трампа з Зеленським

Про заплановану зустріч Зеленського з Трампом повідомили 19 вересня в Офісі президента. Зеленський сказав, що хоче зрозуміти позицію експрезидента щодо закінчення війни.

Вчора Трамп, реагуючи на приїзд Зеленського до Нью-Йорка, назвав його "найкращим продавцем в історії", бо нібито після кожного візиту до США президент України повертається "з 60 мільярдами доларів".

Зеленський про "мирний план" Трампа

Зеленський заявив в інтерв'ю New Yorker, що Трамп не розуміє всієї складності конфлікту і у своїх заявах обходить питання про те, чи хоче він, щоб Київ здобув перемогу у війні.

Він не сприймає серйозно заяви Джей Ді Венса (кандидата у віце-президенти США від республіканців) щодо "мирного плану" Трампа, але вважає, що це небезпечні сигнали.

"Його послання, схоже, у тому, що Україна має принести жертву. Це повертає нас до питання про ціну та про те, хто її несе. Ідея про те, що світ має покласти край цій війні за рахунок України, неприйнятна", - наголосив президент України.

Він додав, що не вважає озвучену концепцію мирним планом. "Це була б жахлива ідея, якби хтось справді збирався її здійснити, змусити Україну взяти на себе витрати на припинення війни, відмовившись від своїх територій", - зазначив Зеленський.

Пропозиції Трампа зводяться до заморожування війни та фактично до капітуляції у політичному сенсі. Докладніше про "план Трампа" та про те, чому він не влаштує Україну, - у матеріалі РБК-Україна.

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