Зеленський відвідає наступного тижня США, де зустрінеться з Байденом, Гарріс та Трампом

Президент України Володимир Зеленський наступного тижня відвідає Сполучені Штати Америки. Там у нього запланована низка зустрічей та виступ в ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

За даними ОП, Зеленський виступить на Генеральній Асамблеї ООН. Він зустрінеться з представниками американських оборонних та енергетичних компаній, а також з українською громадою. Проведе двосторонні переговори з лідерами країн і міжнародних організацій.

Також у Зеленського запланована зустріч з президентом США Джо Байденом і представить йому план перемоги. Зеленський планує обговорити деталі цього плану, а також підтримку з боку Сполучених Штатів у боротьбі України заради свободи.

"Володимир Зеленський також планує зустрічі з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, представниками Конгресу Сполучених Штатів від обох партій і 45-м Президентом США Дональдом Трампом", - сказано у повідомленні.

Оновлено о 20:25.

Як уточнили у Білому домі, зустріч Зеленського та Байдена відбудеться у четвер, 26 вересня.

А ось Камала Гарріс зустрінеться із Зеленським окремо.