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У Трампа говорят, что не планировали встречу с Зеленским, - AP

Среда 25 сентября 2024 03:08
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У Трампа говорят, что не планировали встречу с Зеленским, - AP Фото: экспрезидент США Дональд Трамп (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Бывший президент США Дональд Трамп не встретится на этой неделе в США с президентом Владимиром Зеленским. В команде Трампа говорят, что вообще не планировали такую встречу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий представителя предвыборной кампании Трампа агентству AP.

Выступая в Саванне, штат Джорджия, Трамп высмеял частые рефрены президента Джо Байдена о том, что США будут поддерживать украинские вооруженные силы, пока Киев не выиграет войну.

Он вспомнил два исторических конфликта, чтобы намекнуть, что Москва не проиграет — роль бывшего Советского Союза в победе над Адольфом Гитлером и нацистами во Второй мировой войне в 1940-х годах и неудачное вторжение французского императора Наполеона Бонапарта в Россию более века тому назад.

Также Трамп заявил, что Америке следует выйти из войны в Украине.

Встреча Трампа с Зеленским

О запланированной встрече Зеленского с Трампом сообщили 19 сентября в Офисе президента. Зеленский сказал, что хочет понять позицию экс-президента по окончанию войны.

Вчера Трамп, реагируя на приезд Зеленского в Нью-Йорк, назвал его "лучшим продавцом в истории", потому что якобы после каждого визита в США президент Украины возвращается "с 60 миллиардами долларов".

Зеленский о "мирном плане" Трампа

Зеленский заявил в интервью New Yorker, что Трамп не понимает всей сложности конфликта и в своих заявлениях обходит вопрос о том, хочет ли он, чтобы Киев одержал победу в войне.

Он не воспринимает серьезно заявления Джей Ди Венса (кандидата в вице-президенты США от республиканцев) по поводу "мирного плана" Трампа, но считает, что это опасные сигналы.

"Его послание, похоже, в том, что Украина должна принести жертву. Это возвращает нас к вопросу о цене и о том, кто ее платит. Идея о том, что мир должен положить конец этой войне за счет Украины, неприемлема", - подчеркнул президент Украины.

Он добавил, что не считает озвученную концепцию мирным планом. "Это была бы ужасная идея, если бы кто-то действительно собирался ее осуществить, заставить Украину взять на себя расходы на прекращению войны, отказавшись от своих территорий", - отметил Зеленский.

Предложения Трампа сводятся к замораживанию войны и фактически к капитуляции в политическом смысле. Подробнее о "плане Трампа" и о том, почему он не устроит Украину, - в материале РБК-Украина.

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