"План нашвидкуруч". Як Трамп хоче зупинити війну в Україні та чи може це спрацювати

Так званий план Дональда Трампа щодо України, схоже, набуває конкретних рис. Вчора його кандидат у віце-президенти Джей Ді Венс назвав можливі ключові пункти, які зводяться до заморожування війни та фактично до капітуляції у політичному сенсі. Докладніше про "план Трампа" та про те, чому він не влаштує Україну, – у матеріалі РБК-Україна.

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"Я хочу, щоб усі перестали вмирати - росіяни та українці. І зроблю це за 24 години", – заявив Трамп у травні 2023 року. Коментуючи те, як можна зупинити війну за добу, він сказав, що зустрінеться з Путіним та Зеленським. "У них обох є сильні та слабкі сторони, але все буде зроблено за 24 години", – зазначив він.

З того часу заява неодноразово повторювалася під час передвиборчої кампанії. Влітку його директор з комунікацій Стівен Чунг наголосив, що головним пріоритетом Трампа на другому президентському терміні стане швидке проведення переговорів щодо припинення російсько-української війни. Проблема в тому, що кандидат постійно уникає відповіді, чи хоче він перемоги України. Що явно натякає на готовність знехтувати українськими інтересами.

План щодо України: про що говорить і про що мовчить Трамп

Чутки про так званий "план Трампа" поширилися у листопаді 2023 року. На зустрічі з делегацією Європейської ради з міжнародних відносин його колишній помічник у Білому домі Майкл Антон описав очікувані контури: поступка Росії територіями Криму та Донбасу, блок на розширення НАТО та "відрив" Путіна від Китаю, пише The Washington Post. Пізніше Антон заперечував, що щось знає про план для України.

У публічних обіцянках покласти край війні Трамп демонстративно приховує деталі того, як він вестиме переговори з лідерами Росії та України.

"Я скажу кожному з них певні речі, які я не сказав би решті світу. І саме тому я не можу сказати більше", – заявив він у березні.

Мовчання про переговорну тактику дозволило іншим заповнити прогалини. Наприклад, угорський прем'єр Віктор Орбан зазначив, що в особистій бесіді Трамп сказав, що змусить припинити війну, бо "ні копійки не дасть" на допомогу Україні. Заява Орбана була неправдивою, але колишній президент не захотів публічно йому суперечити, пише WP.

За даними видання, у квітні Трамп приватно сказав, що люди в деяких частинах України нібито згодні стати частиною Росії. І його пропозиція полягає в тому, щоб змусити Україну поступитися Кримом, Донецькою та Луганською областями.

У червні план припинення війни представили два його ключові радники Кіт Келлог і Фред Флейц. Він включає попередження Києву про зупинення постачання зброї, якщо він не вступить у мирні переговори. А також ультиматум Москві, що відмова призведе до збільшення підтримки України. Також згідно з планом сторони мають припинити вогонь на основі лінії фронту на момент переговорів.

Трамп відреагував позитивно. "Я не стверджую, що він був згодний з кожним словом, але ми були раді отримати такий зворотний зв'язок", – зазначив Флейц. Згідно з публікацією аналітичного центру, де Келлог та Флейц обіймають керівні посади, щоб простимулювати Путіна, США можуть поставити вступ України до НАТО на паузу.

Дональд Трамп не виключає територіальних поступок на користь Росії (фото Getty Images)

За кілька днів на дебатах із Джо Байденом кандидат від республіканців заявив, що не підтримує умови Кремля для закінчення війни. Але сказано це було під натиском модераторів, після чого Трамп знову казав про те, що Росія напала на Україну з вини Байдена.

"У мене є дуже точний план, як зупинити Україну та Росію. І є певна ідея, можливо, не план, але ідея для Китаю. Але я не можу розкрити ці плани, бо якщо розкрию, не зможу їх використати. Частково це сюрприз", – сказав він минулого тижня у підкасті з блогером російського походження Лексом Фрідманом.

На дебатах із кандидаткою від демократів Камалою Гарріс колишній президент видав звичну лінію про "хороші стосунки" з Путіним і поскаржився, що Байден жодного разу не подзвонив тому за два роки. Але з геополітичної точки зору найтривожнішою стала заява, яку він так і не зробив. Модератор запитав, чи хоче Трамп, щоб Україна виграла цю війну. Замість простої відповіді він заявив: "Я хочу, щоб війна припинилася". І аудиторія має право сприйняти це як "ні".

Трамп продовжив стверджувати, що у разі перемоги на виборах закінчить війну до інавгурації. Зважаючи на те, що він так і не пояснив, як здійснить неймовірний подвиг, єдиний спосіб – змусити президента Володимира Зеленського погодитися на умови Путіна, якими б вони не були, вважає історик, аналітик та один із провідних авторитетів у галузі збройних конфліктів Макс Бут.

На його думку, минулі дебати стали спростуванням головного зовнішньополітичного аргументу Трампа: що він єдина досить жорстка людина, яка здатна протистояти диктаторам. Будь-хто, хто дивився трансляцію, міг переконатися, що він здається емоційним і непередбачуваним. І якщо готовий "розклеїтися" під аргументами менш досвідченої Гарріс, то його здатність вести справжні переговори з Путіним викликає великі сумніви.

Тим більше, після заяв його кандидата у віце-президенти Джей Ді Венса. Напередодні він поділився своїм баченням "плану Трампа", який, по суті, може означатиме капітуляцію України.

Яким може бути план Трампа. Версія Джей Ді Венса

В ефірі подкасту "Шоу Шона Райана" Венс коротко описав, якими бачить причини війни. За його словами, Росія нібито воює за поклади природного газу у Криму та інші українські ресурси. Він також упевнений, що бойові дії продовжуються лише через те, що на цьому заробляють на Заході.

Мова про так звані Black Rock (найбільша інвестиційна компанія) та інститути, готові, за його словами, витратити мільярди на відновлення України. Він також акцентував на значному зростанні акцій оборонних компаній з початку війни.

Венс наголосив, що рішення Росії про вторгнення було великою помилкою. "Правда в тому, що росіянам не слід було вторгатися в Україну. Але в українців теж багато проблем з корупцією", – додав він. Тут слід зробити поправку на те, що Венс давно відомий антиукраїнськими настроями.

Кандидат у віце-президенти припустив, як може виглядати план Трампа. Ключові моменти такі:

лінія бойового зіткнення стане демілітаризованою зоною

Україна зберігає державний суверенітет

Росія отримує гарантії невступу України до НАТО

відновлення України має профінансувати Європа

"Я думаю, це може виглядати так. Трамп сідає і каже росіянам, українцям, європейцям: вам, хлопці, треба розібратися. Як виглядатиме мирне врегулювання? Мабуть, воно виглядатиме приблизно так само, як нинішня лінія розмежування між Росією та Україною", – сказав Венс.

Джей Ді Венс вважає, що "план Трампа" може полягати у заморожуванні лінії фронту, створенні демілітаризованих зон та відмові України від вступу до НАТО (фото Getty Images)

Демілітаризована зона має бути сильно укріплена. Хто її контролюватиме, політик не уточнив. Як і те, наскільки "сильно укріпленою", щоб не допустити агресії РФ у майбутньому. По суті це означає не завершення війни, а заморожування конфлікту. Додаткове питання в тому, що на сьогодні Україна контролює частину Курської області. І це говорить про те, що як мінімум Венс відірваний від реалій на полі бою, зазначає керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"План дуже нагадує китайські ініціативи, де головне - перемир'я по лінії фронту. Що дивно, адже той же Венс часто критикує Китай. Запропоновані ініціативи – нашвидкуруч сконструйований сценарій. Просто Трамп скаже Путіну та Зеленському зупинити вогонь, і війна нібито закінчиться. Це демонструє, що Венс так і не зрозумів природи конфлікту, не враховує міжнародне право та гарантії безпеки для України", – розповів він РБК-Україна.

Прив'язка суверенітету до відмови від вступу до НАТО лише посилює оману Венса. "Росія отримує від України гарантію нейтралітету, що вона не вступає ні до НАТО, ні до інших союзницьких інститутів", – сказав він, додавши, що закінчення війни хочуть РФ, України та Європа, а також розкритикувавши європейські країни у нібито недостатньому "фінансуванні війни".

Зазначимо, за даними Кільського інституту світової економіки, на 30 червня країни Європи зі значно меншою економікою разом витратили більше, ніж Сполучені Штати. Які у рейтингу допомоги Україні посідають 22 місце (у відсотковому співвідношенні до своєї економіки).

Коментуючи момент із демілітаризованою зоною, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко наголошує: вона може дати безпеку, але якщо пройде не по українські, а російській території.

"Те, з чим виступив Венс, – це взагалі якась маячня. Яка не влаштує жодну зі сторін. Україну – тому що ніяк не гарантує безпеку, повернення на кордони 1991 року і так далі. І не дає профітів Росії, яка поки що вважає, що має можливість диктувати свої ультимативні умови. Якщо це справді "план Трампа", то він недієздатний. Така собі банальна фікція", – зазначив він у розмові з виданням.

Чому деталі з'явилися зараз і чи погодиться на нього Україна

Озвучене Венсом не є великою несподіванкою, каже голова Інституту Американістики, аналітик "Інтерньюз-Україна" Владислав Фарапонов. Наприклад, пункт про заморожування лінії фронту вкладається в концепцію Трампа про запобігання Третьої світовій війні та в принципі концепцію угод.

"Але сказано це було в контексті гіпотез, не факт, що все буде обов'язково так. Це один із варіантів, який відносно часто звучить від тих, хто аналізує, що може запропонувати Трамп, якщо стане президентом", – наголосив співрозмовник.

Дональд Трамп виходить з того, що Володимир Путін хоче переговорів, але це сумнівна теза (фото Getty Images)

Те, що деталі плану почали виявлятися саме зараз, пов'язано із запланованою на вересень презентацією плану перемоги Зеленського президенту Джо Байдену, упевнений Коваленко.

Сьогодні український лідер підтвердив, що у вересні представить систему взаємопов'язаних рішень, завдяки яким Україна отримає "достатню силу, щоби поставити війну на курс до миру". Крім Байдена, план покажуть Трампу та Гарріс. Детальніше читайте у матеріалі "Що відомо про план перемоги Зеленського і чи може війна з РФ закінчитися вже восени".

На думку Коваленка, після програшу на дебатах Трамп намагається підняти рейтинги. І його план – умовно те, що нібито є в нього і немає Камали Гарріс.

"Гарріс не заявляла про свій план, ми його не бачили. Будь-які питання про Україну вона обходить стороною або відповідає невпевнено. Трамп на цьому хоче зіграти. Особливо на тлі того, що Зеленський приїде до США, і Гарріс, яка не має плану, може обрати план Зеленського", – додав він.

Опитані РБК-Україна військові експерти схиляються до того, що озвучені Венсом положення неадекватні. Тому Україна в жодному разі не погодиться на те, що всередині країни буде розцінене не як перемога, а як капітуляція.

Фарапонів своєю чергою називає головну слабкість плану Трампа.

"Україні не вистачає конкретики, як він збирається тиснути на Путіна, якщо той не захоче переговорів. Трамп виходить з аксіомою, що російський диктатор нібито хоче. Поки що це сумнівна теза. Поки що ми нічого не почули від Трампа з цього приводу, тому не можемо предметно розглядати план. Хоча, гадаю, українській владі не так принципово, хто буде ініціатором переговорів. Головне – на яких умовах", – додав він.

При підготовці тексту використовувалися: заяви Дональда Трампа, його кандидата у віце-президенти Джей Ді Венса, президента України Володимира Зеленського, публікації The Washington Post, Reuters, коментарі військових експертів Олександра Коваленка та Олександра Мусієнка, а також глави "Інституту Американістики", аналітика " "Інтерньюз-Україна" Владислава Фарапонова.