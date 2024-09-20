Зеленський зробив заяву перед зустріччю з Трампом

Президент України Володимир Зеленський очікує на зустріч з кандидатом у президенти США Дональд Трампом. Глава держави хоче зрозуміти позицію Трампа щодо закінчення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на пресконференції з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

"І авжеж я буду спілкуватися, якщо буде в нас зустріч. Думаю, що буде. Щодо Дональда Трампа авжеж я хочу зрозуміти, як він це бачить", - сказав президент.

Варто додати, що наступного тижня Володимир Зеленський поїде до США. Він візьме участь у Генеральній Асамблеї ООН. Також глава держави представить президенту США Джо Байдену план перемоги України.

Крім того, планується, що Зеленський зустрінеться з кандидатами у президенти США республіканцем Дональдом Трампом та демократкою Камалою Гарріс. Їм також представлять план перемоги.