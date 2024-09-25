Трамп заявив, що США потрібно вийти з війни в Україні

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що Америці слід вийти з війни в Україні. Проте, за його словами, нинішня адміністрація Білого дому не має наміру цього робити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У своїй промові він мав на увазі чинного президента США Джо Байдена та віце-президента Камалу Гарріс.

"Байден і Камала втягнули нас у цю війну в Україні, і тепер вони не можуть нас витягнути. Вони не можуть нас витягнути", - сказав Трамп зі своєю в Джорджії.

Reuters зазначає, що США не мають військ в Україні, проте країна надала військову та гуманітарну допомогу на мільярди доларів.

У свою чергу Трамп заявив, що досягне переговорів. Але якщо він не стане президентом, США застрянуть у російсько-українській війні.

"Я думаю, що ми застрягнемо в цій війні, якщо я не стану президентом. Я зроблю це. Я досягну переговорів, я піду. Ми повинні піти. Байден каже: "Ми не підемо, поки не переможемо". Що станеться, якщо вони переможуть, - сказав Трамп.