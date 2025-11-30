У Трампа хочуть сьогодні закрити суперечки щодо двох пунктів плану для України, - ЗМІ

Видання наголошує, що саме ці питання будуть у центрі уваги під час переговорів між українською та американською делегаціями у Маямі.

"Українці знають, чого ми від них очікуємо", - наголосив високопоставлений американський чиновник напередодні зустрічі.

Axios також повідомило, що президента США Стів Віткофф та зять американського лідера Джаред Кушнер хочуть представити мирний план російському диктатору Володимиру Путіну у вівторок, 2 грудня.