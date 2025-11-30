RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

У Трампа хотят сегодня закрыть разногласия по двум пунктам плана для Украины, - СМИ

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Соединенные Штаты хотят уже сегодня, 30 ноября, решить с Украиной судьбу двух ключевых пунктов мирного плана. В частности, это вопрос территорий и гарантий безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Издание отмечает, что именно эти вопросы будут в центре внимания во время переговоров между украинской и американской делегациями в Майами.

"Украинцы знают, чего мы от них ожидаем", - подчеркнул высокопоставленный американский чиновник накануне встречи.

Axios также сообщило, что президент США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер хотят представить мирный план российскому диктатору Владимиру Путину во вторник, 2 декабря.

 

Напомним, 29 ноября украинская делегация отправилась в США для дальнейшего обсуждения мирного плана. В нее входят секретарь СНБО Украины Рустем Умеров и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.

Переговоры по мирному плану

Ранее американские и российские чиновники разработали мирный план по завершению войны в Украине. Он состоял из 28 пунктов, большинство из которых противоречат украинским интересам.

23 ноября в Женеве состоялись переговоры украинской и американской делегаций по мирному плану США по завершению войны России против Украины.

После переговоров издание Financial Times сообщило, что документ был существенно сокращен - вместо 28 пунктов в нем осталось 19. В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что план был сокращен до 22 пунктов.

Официально США и Украина заявили, что окончательные детали документа будут согласованы на личной встрече президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Главное о мирных переговорах на этой неделе - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиУкраинаДональд Трампмирный план США