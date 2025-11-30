У Трампа хотят сегодня закрыть разногласия по двум пунктам плана для Украины, - СМИ

Издание отмечает, что именно эти вопросы будут в центре внимания во время переговоров между украинской и американской делегациями в Майами.

"Украинцы знают, чего мы от них ожидаем", - подчеркнул высокопоставленный американский чиновник накануне встречи.

Axios также сообщило, что президент США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер хотят представить мирный план российскому диктатору Владимиру Путину во вторник, 2 декабря.