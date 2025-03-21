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В МЗС розповіли, про що Україна та США говоритимуть у Саудівській Аравії

Київ, П'ятниця 21 березня 2025 14:26
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В МЗС розповіли, про що Україна та США говоритимуть у Саудівській Аравії Фото: речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Зустріч делегацій України і США у Саудівській Аравії 24 березня буде технічною, а не політичною. На ній мають визначатися параметри пропозицій про різні режими припинення вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства закордонних справ Георгія Тихого на брифінгу.

"Це зустріч не політична, а технічна. Зустріч, на якій мають визначатися параметри тих пропозицій про різні режими припинення вогню, які є сьогодні на столі переговорів. Ми як держава запропонували і погодилися на конкретну американську пропозицію про 30-денне тимчасове повне припинення вогню", - сказав він.

Речник наголосив, що якби диктатор Володимир Путін і Росія погодилися на пропозицію, то уже могло б діяти припинення вогню. Натомість Кремль висуває різноманітні нові умови, обмежене погодження нібито на готовність утримуватися від ударів по енергетичній і критичній інфраструктурі, яке ще перебуває в процесі з'ясування сторонами. Тихий додав, що Україна свій намір рухатися до миру чітко показала.

"Переговори, які відбудуться в Саудівській Аравії, ми до них ставимося як до двосторонніх українсько-американських. Нам не відомо про те, як там будуть відбуватися контакти американців з росіянами, це їхній вибір", - заявив речник.

За словами Тихого, після зустрічі в Джидді американська команда запевнила, що донесе результати російській стороні, зрозуміє, на що готові йти росіяни. Він додав, що Україна так і зараз розглядає цю взаємодію.

"Технічний рівень і технічні дискусії. Там буде військовий компонент, а міністр закордонних справ - це вже політичний, щодо міністра поки немає у нас планів на участь його у цій зустрічі", - додав речник МЗС.

Нова зустріч у Саудівській Аравії

Нагадаємо, 11 березня у Саудівській Аравії відбулася зустріч представників України та США. За результатами переговорів США запропонували ввести 30-денне всеосяжне припинення вогню. Україна погодилася на пропозицію, але з боку Росії почали висувати умови. Зокрема, Путін вимагає, щоб у разі перемир'я Україні припинили надавати допомогу.

Президент Володимир Зеленський анонсував нову зустріч команд України та США у Саудівській Аравії. Вона відбудеться у понеділок, 21 березня.

Глава держави наголошував, що це буде технічна зустріч, де обговорять різні аспекти щодо припинення вогню.

Що відомо про нову зустріч у Саудівській Аравії - у матеріалі РБК-Україна.

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