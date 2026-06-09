ua en ru
Вт, 09 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Трампа гучно освистали на очах тисяч людей, але його реакція здивувала (відео)

09:29 09.06.2026 Вт
2 хв
Трамп почув "Зрадник" з трибун - і вирішив, що це були оплески
aimg Ірина Глухова
Трампа гучно освистали на очах тисяч людей, але його реакція здивувала (відео) Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Президента США Дональда Трампа голосно освистали під час баскетбольного матчу в Нью-Йорку. Сам американський лідер вже відреагував на інцидент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Що сталося на арені

Інцидент стався на арені Madison Square Garden перед початком третього матчу фінальної серії НБА між "Нью-Йорк Нікс" та "Сан-Антоніо Сперс".

Він став першим чинним президентом США, який відвідав фінал НБА, проте його візит обернувся скандалом.

Читайте також: Трамп відхрестився від передвиборчої обіцянки не втягувати США у закордонні війни

За даними видання, коли обличчя Трампа показали на великому екрані під час виконання гімну США, частина глядачів почала голосно свистіти та вигукувати "Зрадник".

Чому нью-йоркці були розлючені

Зазначається, що невдоволення могло бути пов'язане не лише з політичними поглядами мешканців Нью-Йорка, а й із масштабними обмеженнями безпеки через приїзд президента.

Для охорони Трампа навколо арени перекрили рух транспорту та пішоходів, а вболівальникам довелося проходити тривалі перевірки.

Крім того, було скасовано традиційну фан-зону біля стадіону, а місцеві заклади через обмеження втратили значну частину відвідувачів.

Трамп відвідав матч разом зі своєю онукою Кай Трамп, власником "Нікс" Джеймсом Доланом та кількома високопосадовцями адміністрації.

Реакція Трампа

Попри реакцію трибун, президент США не визнав, що його освистали.

"Я думаю, що це були переважно оплески. Це було гучно. І це було дуже захоплено", - заявив Трамп журналістам перед посадкою на літак.

Варто зазначити, що фінальна серія НБА цього року викликала величезний ажіотаж у Нью-Йорку, адже "Нікс" уперше з 1999 року дійшли до вирішальної стадії турніру.

Нагадаємо, нещодавно Трамп втік з інтерв'ю у прямому ефірі, він розлютився через запитання журналістки про його заяву про вибори у 2020 році.

Відео скандального виходу швидко розлетілося мережею.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Нью-Йорк Дональд Трамп Баскетбол
Новини
Чонгарський міст потрапив під удар, окупанти перекрили ключову артерію до Криму
Чонгарський міст потрапив під удар, окупанти перекрили ключову артерію до Криму
Аналітика
Білий бізнес, який на виду, стає легшою мішенню для перевірок: інтерв'ю з Анною Дерев'янко, ЕВА
Олександр Бердинськихредактор розділу "Бізнес" Білий бізнес, який на виду, стає легшою мішенню для перевірок: інтерв'ю з Анною Дерев'янко, ЕВА