Трампа громко освистали на глазах тысяч людей, но его реакция удивила (видео)

Президента США Дональда Трампа громко освистали во время баскетбольного матча в Нью-Йорке. Сам американский лидер уже отреагировал на инцидент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС .

Что произошло на арене

Инцидент произошел на арене Madison Square Garden перед началом третьего матча финальной серии НБА между "Нью-Йорк Никс" и "Сан-Антонио Сперс".

Он стал первым действующим президентом США, который посетил финал НБА, однако его визит обернулся скандалом.

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По данным издания, когда лицо Трампа показали на большом экране во время исполнения гимна США, часть зрителей начала громко свистеть и выкрикивать "Предатель".

Почему нью-йоркцы были разъярены

Отмечается, что недовольство могло быть связано не только с политическими взглядами жителей Нью-Йорка, но и с масштабными ограничениями безопасности из-за приезда президента.

Для охраны Трампа вокруг арены перекрыли движение транспорта и пешеходов, а болельщикам пришлось проходить длительные проверки.

Кроме того, была отменена традиционная фан-зона возле стадиона, а местные заведения из-за ограничений потеряли значительную часть посетителей.

Трамп посетил матч вместе со своей внучкой Кай Трамп, владельцем "Никс" Джеймсом Доланом и несколькими высокопоставленными чиновниками администрации.

Реакция Трампа

Несмотря на реакцию трибун, президент США не признал, что его освистали.

"Я думаю, что это были преимущественно аплодисменты. Это было громко. И это было очень восторженно", - заявил Трамп журналистам перед посадкой на самолет.

Стоит отметить, что финальная серия НБА в этом году вызвала огромный ажиотаж в Нью-Йорке, ведь "Никс" впервые с 1999 года дошли до решающей стадии турнира.