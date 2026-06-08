ua en ru
Пн, 08 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Трамп відхрестився від передвиборчої обіцянки не втягувати США у закордонні війни

17:08 08.06.2026 Пн
2 хв
Як президент США виправдовує конфлікт з Іраном?
aimg Валерій Ульяненко
Трамп відхрестився від передвиборчої обіцянки не втягувати США у закордонні війни Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Президент США Дональд Трамп заявив, що обіцянок повністю уникати закордонних конфліктів ніколи не було, а передвиборчі заяви стосувалися лише незгоди з нескінченними війнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Трампа телеканалу NBC.

Під час президентської кампанії 2024 року він неодноразово заявляв про намір не втягувати країну у нові збройні протистояння. Зокрема, у своїй переможній промові після оголошення результатів виборів він наголошував, що планує не розпочинати, а зупиняти війни.

"Я не гарантував, що не буде війни. Навіщо б мені тоді було створювати найпотужніші збройні сили у світі?", - заявив тепер Трамп.

При цьому американський лідер заперечив, що порушив слово, дане виборцям під час своєї кампанії. За його словами, розбудова оборонного сектору якраз і вказує на готовність держави до військових дій.

"Тож коли ви кажете, що я обіцяв, - я нічого не обіцяв. Мені не подобаються ці нескінченні війни. Це не нескінченна війна. Ми займаємося цим три місяці", - наголосив він.

Трамп розпочав війну проти Ірану без погодження з Конгресом США. Через це він наразі стикається зі зростаючим тиском та вимогами зупинити фінансово обтяжливий конфлікт.

Нагадаємо, нещодавно Трамп заявив, що, на його думку, вже цього тижня може бути досягнута угода з Іраном щодо продовження перемир’я та відновлення роботи Ормузької протоки.

Президент США також припустив, що потенційна мирна домовленість з Іраном може виявитися "навіть кращою за військову перемогу".

Раніше Палата представників США ухвалила резолюцію, яка виступає проти війни з Іраном. Уперше четверо республіканців підтримали демократів у голосуванні, фактично публічно виступивши проти позиції Трампа.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Дональд Трамп
Новини
У Єврокомісії оцінили загрозу конфлікту навколо УПА для вступу України до ЄС
У Єврокомісії оцінили загрозу конфлікту навколо УПА для вступу України до ЄС
Аналітика
82% розкритих терактів в Україні скоєно через Telegram: Андрій Нєбитов, Нацполіція
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події 82% розкритих терактів в Україні скоєно через Telegram: Андрій Нєбитов, Нацполіція