ua en ru
Нд, 07 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Трамп у прямому ефірі поскандалив з журналісткою і втік з інтерв'ю (відео)

20:18 07.06.2026 Нд
2 хв
Трамп втік від ведучої через незручну правду
aimg Сергій Козачук
Трамп у прямому ефірі поскандалив з журналісткою і втік з інтерв'ю (відео) Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Президент США Дональд Трамп раптово перервав інтерв'ю для NBC News, розлютившись через запитання про неправдивість його заяв щодо виборів 2020 року. Політик зі скандалом залишив знімальний майданчик.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Raw Story.

Деталі інциденту

Як повідомило видання, скандал стався під час розмови американського політика з ведучою Крістен Велкер у штаті Вісконсин.

Журналістка наголосила, що немає жодних доказів на підтвердження заяв Трампа про масштабні фальсифікації на президентських виборах 2020 року.

У відповідь Трамп звинувачив телеканал в упередженості.

Читайте також: Трамп хоче зробити американців співвласниками AI-гігантів, - WSJ

"Ви одностороння, шахрайська мережа! Давай припинимо це, бо з мене досить! Дякую, люба, гарно проведи час!" - вигукнув він.

Після цього Трамп зірвав із піджака мікрофон.

Ведуча попросила його залишитися та завершити інтерв'ю, нагадавши, що подолала заради цього довгий шлях.

Проте політик заявив, що вже надав достатньо часу, до того ж зйомки частково проходили під дощем.

Ініціативи та рішення Дональда Трампа

Нагадаємо, останні заяви американського лідера викликали значний резонанс у військових колах. Зокрема, раптові рішення Трампа щодо військ у Європі коштували мільйони доларів та спровокували занепокоєння оборонних відомств союзників через скасування ротацій.

Пентагон змушений переглядати поточну політику контингенту, що загрожує підривом морального духу солдатів.

Паралельно з цим очільник Білого дому просуває масштабні економічні зміни всередині країни.

Повідомлялося, що Трамп хоче зробити американців співвласниками AI-гігантів, залучивши громадян до отримання прибутків від стрімкого розвитку технологічного сектору через часткову державну участь.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Дональд Трамп Сполучені Штати Америки Інтерв'ю
Новини
Стубб назвав 7 фактів, які доводять перевагу України на полі бою
Стубб назвав 7 фактів, які доводять перевагу України на полі бою
Аналітика
"Секретна" карта України: чи зможе магнітне поле замінити GPS і прогнозувати епідемії
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна "Секретна" карта України: чи зможе магнітне поле замінити GPS і прогнозувати епідемії