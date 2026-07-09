У Трампа готуються до боїв з Іраном за Ормузьку протоку, - Axios

За словами американських чиновників, тривалість та масштаби нової кампанії повністю залежатимуть від подальших дій Тегерана. Це може бути день-два, тиждень або місяць, залежно від того, чи атакуватиме Іран торгові судна.

Джерела кажуть, що на думку Білого дому, США мають більше можливостей для ескалації, оскільки в останні тижні сотні нафтових танкерів змогли вийти з Мексиканської затоки через протоку.

Це у свою чергу послабило побоювання всередині адміністрації, що відновлення конфлікту негайно викличе різкий стрибок цін на нафту.

Що стало перешкодою в угоді

Американський чиновник заявив, що нинішня ескалація викликана розчаруванням серед найбільш радикальних представників усередині роздробленого іранського керівництва, які вважають, що меморандум про взаєморозуміння не приніс Тегерану реальної користі.

Іран відчув, що його позиції в Ормузькій протоці слабшають, оскільки сотні суден проходять південним маршрутом поблизу узбережжя Оману, пояснив чиновник.

Також незважаючи на відміну санкцій США, Іран відчував труднощі з продажем нафти, оскільки фінансові інститути не одобрювали угоди, а країни неохоче покладалися на тимчасові винятки з санкцій.

Крім цього, заморожені іранські активи так і не були розморожені, оскільки Іран ще не зробив кроків щодо ядерної угоди, передбачених угодою.

Чиновник додав, що рамкову угоду, укладену за посередництва США між Ізраїлем та Ліваном, зробили ліванську частину меморандуму про взаєморозуміння непотрібною.

"Частина іранського керівництва була незадоволена всім цим... Вони почали стріляти, і ми вирішили, що настав час дати їм відсіч. Це процес. У нас є терпіння. Якщо ми відчуваємо, що не отримуємо бажану угоду, ми не будемо її укладати", - заявив чиновник.