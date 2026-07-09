У Трампа готовятся к боям с Ираном за Ормузский пролив, - Axios

Белый дом готовится к тому, что между США и Ираном может быть многодневный или даже многонедельный обмен ударами из-за Ормузского пролива.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
По словам американских чиновников, продолжительность и масштабы новой кампании будут полностью зависеть от дальнейших действий Тегерана. Это может быть день-два, неделя или месяц, в зависимости от того, будет ли Иран атаковать торговые суда.
Источники говорят, что по мнению Белого дома, у США есть больше возможностей для эскалации, поскольку в последние недели сотни нефтяных танкеров смогли выйти из Мексиканского залива через пролив.
Это в свою очередь, ослабило опасения внутри администрации, что возобновление конфликта немедленно вызовет резкий скачок цен на нефть.
Американский чиновник заявил, что нынешняя эскалация вызвана разочарованием среди наиболее радикальных представителей внутри раздробленного иранского руководства, которые считают, что меморандум о взаимопонимании не принес Тегерану реальной пользы.
Иран почувствовал, что его позиции в Ормузском проливе ослабевают, так как сотни судов проходят по южному маршруту вблизи побережья Омана, пояснил чиновник.
Также несмотря на отмену санкций США, Иран испытывал трудности с продажей нефти, поскольку финансовые институты не одобряли сделки, а страны неохотно полагались на временные исключения из санкций.
Помимо этого, замороженные иранские активы так и не были разморожены, поскольку Иран еще не предпринял шагов по ядерной сделки, предусмотренных соглашением.
Чиновник добавил, что рамочное соглашение, заключенное при посредничестве США между Израилем и Ливаном, сделали ливанскую часть меморандума о взаимопонимани ненужной.
"Часть иранского руководства была недовольна всем этим... Они начали стрелять, и мы решили, что пора дать им отпор. Это процесс. У нас есть терпение. Если мы чувствуем, что не получаем желаемую сделку, мы не будем ее заключать", - заявил чиновник.
Напомним, 7 июля Иран атаковал в Ормузском проливе три торговых судна. В ту же день США нанесли по Ирану серию ударов, а вскоре была и "ответка" Тегерана.
В среду 8 июля президент США Дональд Трамп заявил, что 60-дневное перемирие, предусмотренное в меморандуме о взаимопонимании, "завершено" после перестрелок, спровоцированных иранскими атаками на торговые суда.
Затем, в ночь на 9 июля США начали второй раунд ударов вблизи Ормузского проливе. В том числе впервые за несколько месяцев были атаки на объекты инфраструктуры внутри Ирана.
Иран сегодня ответил на это атаками на американские базы в Кувейте и Бахрейне, при этом настаивая на том, что не откажется от своих претензий на контроль над проливом.
Сам Трамп этой ночью дал понять, что США готовы к эскалации. Также он заявил, что иранские официальные лица "недавно звонили" и "хотят заключить сделку".