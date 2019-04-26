У Трампа готовятся заключить ядерный договор с Россией и Китаем, - WP

Президент США Дональд Трамп поручил сотрудникам своей администрации подготовить почву для заключения нового соглашения с Россией и Китаем о контроле над ядерными вооружениямив. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники в администрации Трампа.

По данным собеседников WP, цель подобных усилий - ограничить не регулируемые никакими договорами российские ядерные вооружения, а также убедить Китай присоединиться к этому пакту, впервые ограничив или проверив его возможности.



Инициатива находится на самой ранней стадии, когда чиновники только готовят варианты выполнения поручения Трампа. Будут ли у этой идеи какие-либо результаты и успеет ли команда нынешнего президента США ее реализовать (до истечения первого срока Трампа и следующих выборов главы государства в США остается менее двух лет), пока неясно.



Ранее госсекретарь Майк Помпео сказал, что обладание ядерным оружием в Северной Корее ставит страну под угрозу, а не делает ее обезопасеной.

Напомним лидер КНДР Ким Чен Ын в во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил, что безопасность Корейского полуострова полностью зависит от позиции США.

Ранее администрация США запретила публиковать информацию о ядерном арсенале страны.