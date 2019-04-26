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Ким Чен Ын заявил, что мир на Корейском полуострове зависит от позиции США

Новости » Политика    26.04.2019 - 03:44
Ким Чен Ын заявил, что мир на Корейском полуострове зависит от позиции США
Фото: Ким Чен Ын (flickr.com/koreanet)

Лидер КНДР готов ждать до конца года, чтобы США "стали более гибкими"

Лидер КНДР Ким Чен Ын в во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил, что безопасность Корейского полуострова полностью зависит от позиции США. Об этом пишет Reuters.

Издание отмечает, что замечания Кима были восприняты как давление на Соединенные Штаты, чтобы они были более гибкими в принятии требований Пхеньяна об ослаблении санкций. Лидер КНДР считает неудачным второй саммит с президентом США Дональдом Трампом в Ханое в феврале.

Северокорейский лидер заявил, что подождет до конца года, чтобы Соединенные Штаты стали более гибкими.

"Ситуация на Корейском полуострове и в регионе в настоящее время застопорилась и достигла критической точки. Она может вернуться в свое первоначальное состояние. КНДР будет готовиться к любой возможной ситуации", - сказал Ким. 

Лидер КНДР считает, что мир и безопасность Корейского полуострова полностью зависят от последующего подхода США.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин принял приглашение Ким Чен Ына посетить Северную Корею.

Напомним, встреча президента РФ Владимира Путина и Ким Чен Ына, лидера КНДР, состоялась 25 апреля 2019 года на острове Русский. Стороны обсудили ситуацию на Корейском полуострове и шаги для ее улучшения. 

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