У Трампа готуються укласти ядерний договір з Росією і Китаєм, - WP

Президент США Дональд Трамп доручив співробітникам своєї адміністрації підготувати грунт для укладення нової угоди з Росією і Китаєм про контроль над ядерними вооружениямив. Про це пише The Washington Post (WP) з посиланням на джерела в адміністрації Трампа.

За даними співрозмовників WP, мета подібних зусиль - обмежити не регульовані ніякими договорами російські ядерні озброєння, а також переконати Китай приєднатися до цього пакту, вперше обмеживши або перевіривши його можливості.



Ініціатива знаходиться на самій ранній стадії, коли чиновники тільки готують варіанти виконання доручення Трампа. Чи будуть у цієї ідеї якісь результати і чи встигне команда нинішнього президента США її реалізувати (до закінчення першого терміну Трампа та наступних виборів глави держави в США залишається менше двох років), поки неясно.



Раніше держсекретар Майк Помпео сказав, що володіння ядерною зброєю в Північній Кореї ставить країну під загрозу, а не робить її обезопасеной.

Нагадаємо лідер КНДР Кім Чен Ин під час переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним заявив, що безпека Корейського півострова повністю залежить від позиції США.

Раніше адміністрація США заборонила публікувати інформацію про ядерний арсенал країни.