Белый дом запретил разглашать данные о ядерном арсенале США

Иллюстративное фото (flickr.com nuclear)

Белый дом при Трампе отказался от практики, начатой при Обаме

Администрация США запретила публиковать информацию о ядерном арсенале страны. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The New York Times.

Так, о решении Белого дома стало известно из письма, которое Министерство энергетики США направило в Федерацию американских ученых.

Отмечается, что чиновники никак не объяснили это решение, но подчеркнули, что оно было принято после долгого обсуждения.

Так, позицию Белого дома ученые подвергли критике. Глава Ядерного информационного проекта Ханс Кристенсен назвал ее контрпродуктивной. Он считает, что у правительства нет никакой необходимости скрывать данные о ядерном арсенале страны, а решение администрации Трампа отбрасывает США на 20 лет назад в вопросе открытости информации.

Кристенсен подчеркнул, что Белый дом тем самым позволяет другим странам также скрывать данные о количестве ядерных боеголовок.

"Это особенно любопытно на фоне критики в адрес России и Китая со стороны администрации Трампа", - отметил ученый.

Напомним, ранее помощник замминистра обороны США по политическим вопросам Дэвид Трахтенберг заявил, что США не желают брать на себя обязательства о неприменении первыми ядерного оружия.

Как писало РБК-Украина, Германия призвала РФ и США сократить число боеголовок и пусковых установок.