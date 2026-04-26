Трампа екстрено евакуювали після стрілянини на вечері

Вночі 26 квітня Дональда Трампа терміново евакуювали з вечері кореспондентів Білого дому. У ресторані пролунали постріли - президента швидко вивели зі сцени та з будівлі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Clash Report.
Що сталося
Інцидент стався під час щорічної вечері кореспондентів Білого дому. Трамп перебував у залі, коли пролунали постріли.
Агенти Секретної служби негайно вивели президента зі сцени та евакуювали з будівлі. На заході були присутні перша леді, віцепрезидент, а також низка членів кабінету: глава Мінфіну Скотт Бессент, директор національної розвідки Тулсі Габбард, прессекретар Керолін Левітт, директор ФБР Каш Патель та інші високопосадовці.
Озброєні силовики з гвинтівками піднялись на сцену. У приміщенні та навколо нього зосередився особовий склад Секретної служби.
Що відомо про стрільця
Стрільця затримано - це підтвердила Секретна служба США через прес-пул Білого дому.
Раніше іноземні ЗМІ повідомляли про його ліквідацію, однак ці дані не підтвердились. Особа затриманого та обставини інциденту уточнюються.
Оновлено о 4:20
Реакція Трампа
Президент написав у соцмережах, що Секретна служба та правоохоронці спрацювали "швидко і хоробро". Трамп запропонував продовжити захід, однак зазначив, що остаточне рішення залишається за правоохоронцями. За даними преспулу, на момент публікації президент ще перебував у готелі Hilton.
Оновлено о 4:47
Президент США повідомив, що правоохоронці відповідно до протоколу попросили його покинути будівлю - він виконав вимогу негайно. Трамп анонсував пресконференцію через 30 хвилин у брифінговій кімнаті Білого дому.
Президент також запевнив, що перша леді, віцепрезидент і всі члени кабінету в повній безпеці. Захід буде перенесено - його проведуть протягом наступних 30 днів.
Символічний збіг
Інцидент стався в тому самому готелі, біля якого у 1981 році Джон Хінклі-молодший скоїв замах на президента Рональда Рейгана.
Щорічна вечеря кореспондентів Білого дому - традиційний захід, на якому президент США зустрічається з представниками преси. Трамп відвідував її нерегулярно під час свого першого терміну.
Це вже не перша загроза безпеці Трампа. У лютому 2026 року американський суд засудив до довічного ув'язнення Раяна Рута, який у вересні 2024 року намагався застрелити президента на полі для гольфу у Флориді.
Слідство встановило, що він кілька тижнів планував убивство - навів гвинтівку через кущі, але агент Секретної служби помітив його і відкрив вогонь першим. Рут утік, проте згодом був затриманий.
