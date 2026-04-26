Трампа екстрено евакуювали після стрілянини на вечері

03:57 26.04.2026 Нд
3 хв
Силовики з гвинтівками піднялись на сцену, поки президента виводили із залу
aimg Катерина Коваль
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Вночі 26 квітня Дональда Трампа терміново евакуювали з вечері кореспондентів Білого дому. У ресторані пролунали постріли - президента швидко вивели зі сцени та з будівлі.

Що сталося

Інцидент стався під час щорічної вечері кореспондентів Білого дому. Трамп перебував у залі, коли пролунали постріли.

Агенти Секретної служби негайно вивели президента зі сцени та евакуювали з будівлі. На заході були присутні перша леді, віцепрезидент, а також низка членів кабінету: глава Мінфіну Скотт Бессент, директор національної розвідки Тулсі Габбард, прессекретар Керолін Левітт, директор ФБР Каш Патель та інші високопосадовці.

Озброєні силовики з гвинтівками піднялись на сцену. У приміщенні та навколо нього зосередився особовий склад Секретної служби.

Що відомо про стрільця

Стрільця затримано - це підтвердила Секретна служба США через прес-пул Білого дому.

Раніше іноземні ЗМІ повідомляли про його ліквідацію, однак ці дані не підтвердились. Особа затриманого та обставини інциденту уточнюються.

Оновлено о 4:20

Реакція Трампа

Президент написав у соцмережах, що Секретна служба та правоохоронці спрацювали "швидко і хоробро". Трамп запропонував продовжити захід, однак зазначив, що остаточне рішення залишається за правоохоронцями. За даними преспулу, на момент публікації президент ще перебував у готелі Hilton.

Оновлено о 4:47

Президент США повідомив, що правоохоронці відповідно до протоколу попросили його покинути будівлю - він виконав вимогу негайно. Трамп анонсував пресконференцію через 30 хвилин у брифінговій кімнаті Білого дому.

Президент також запевнив, що перша леді, віцепрезидент і всі члени кабінету в повній безпеці. Захід буде перенесено - його проведуть протягом наступних 30 днів.

Символічний збіг

Інцидент стався в тому самому готелі, біля якого у 1981 році Джон Хінклі-молодший скоїв замах на президента Рональда Рейгана.

Щорічна вечеря кореспондентів Білого дому - традиційний захід, на якому президент США зустрічається з представниками преси. Трамп відвідував її нерегулярно під час свого першого терміну.

Це вже не перша загроза безпеці Трампа. У лютому 2026 року американський суд засудив до довічного ув'язнення Раяна Рута, який у вересні 2024 року намагався застрелити президента на полі для гольфу у Флориді.

Слідство встановило, що він кілька тижнів планував убивство - навів гвинтівку через кущі, але агент Секретної служби помітив його і відкрив вогонь першим. Рут утік, проте згодом був затриманий.

Згідно з глобальним дослідженням Gallup, кількість людей, які хотіли б переїхати до США, скоротилася до 15% - мінімального показника за роки спостережень. Для порівняння, у період між 2007 та 2009 роками цей показник сягав 24%.

