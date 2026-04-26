Трампа экстренно эвакуировали после стрельбы на ужине

03:57 26.04.2026 Вс
3 мин
Силовики с винтовками поднялись на сцену, пока президента выводили из зала
aimg Екатерина Коваль
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Ночью 26 апреля Дональда Трампа срочно эвакуировали с ужина корреспондентов Белого дома. В ресторане раздались выстрелы - президента быстро вывели со сцены и из здания.

Что произошло

Инцидент произошел во время ежегодного ужина корреспондентов Белого дома. Трамп находился в зале, когда раздались выстрелы.

Агенты Секретной службы немедленно вывели президента со сцены и эвакуировали из здания. На мероприятии присутствовали первая леди, вице-президент, а также ряд членов кабинета: глава Минфина Скотт Бессент, директор национальной разведки Тулси Габбард, пресс-секретарь Кэролин Левитт, директор ФБР Каш Патель и другие высокопоставленные чиновники.

Вооруженные силовики с винтовками поднялись на сцену. В помещении и вокруг него сосредоточился личный состав Секретной службы.

Что известно о стрелке

Стрелок задержан - это подтвердила Секретная служба США через пресс-пул Белого дома.

Ранее иностранные СМИ сообщали о его ликвидации, однако эти данные не подтвердились. Личность задержанного и обстоятельства инцидента уточняются.

Обновлено в 4:20

Реакция Трампа

Президент написал в соцсетях, что Секретная служба и правоохранители сработали "быстро и храбро". Трамп предложил продолжить мероприятие, однако отметил, что окончательное решение остается за правоохранителями. По данным пресс-пула, на момент публикации президент еще находился в отеле Hilton.

Обновлено в 4:47

Президент США сообщил, что правоохранители в соответствии с протоколом попросили его покинуть здание - он выполнил требование немедленно. Трамп анонсировал пресс-конференцию через 30 минут в брифинговой комнате Белого дома.

Президент также заверил, что первая леди, вице-президент и все члены кабинета в полной безопасности. Мероприятие будет перенесено - его проведут в течение следующих 30 дней.

Символическое совпадение

Инцидент произошел в том самом отеле, возле которого в 1981 году Джон Хинкли-младший совершил покушение на президента Рональда Рейгана.

Ежегодный ужин корреспондентов Белого дома - традиционное мероприятие, на котором президент США встречается с представителями прессы. Трамп посещал его нерегулярно во время своего первого срока.

Это уже не первая угроза безопасности Трампа. В феврале 2026 года американский суд приговорил к пожизненному заключению Райана Рута, который в сентябре 2024 года пытался застрелить президента на поле для гольфа во Флориде.

Следствие установило, что он несколько недель планировал убийство - навел винтовку через кусты, но агент Секретной службы заметил его и открыл огонь первым. Рут сбежал, однако впоследствии был задержан.

Согласно глобальному исследованию Gallup, количество людей, которые хотели бы переехать в США, сократилось до 15% - минимального показателя за годы наблюдений. Для сравнения, в период между 2007 и 2009 годами этот показатель достигал 24%.

