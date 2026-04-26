Трампа экстренно эвакуировали после стрельбы на ужине

Ночью 26 апреля Дональда Трампа срочно эвакуировали с ужина корреспондентов Белого дома. В ресторане раздались выстрелы - президента быстро вывели со сцены и из здания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ClashReport.
Что произошло
Инцидент произошел во время ежегодного ужина корреспондентов Белого дома. Трамп находился в зале, когда раздались выстрелы.
Агенты Секретной службы немедленно вывели президента со сцены и эвакуировали из здания. На мероприятии присутствовали первая леди, вице-президент, а также ряд членов кабинета: глава Минфина Скотт Бессент, директор национальной разведки Тулси Габбард, пресс-секретарь Кэролин Левитт, директор ФБР Каш Патель и другие высокопоставленные чиновники.
Вооруженные силовики с винтовками поднялись на сцену. В помещении и вокруг него сосредоточился личный состав Секретной службы.
Что известно о стрелке
Стрелок задержан - это подтвердила Секретная служба США через пресс-пул Белого дома.
Ранее иностранные СМИ сообщали о его ликвидации, однако эти данные не подтвердились. Личность задержанного и обстоятельства инцидента уточняются.
Обновлено в 4:20
Реакция Трампа
Президент написал в соцсетях, что Секретная служба и правоохранители сработали "быстро и храбро". Трамп предложил продолжить мероприятие, однако отметил, что окончательное решение остается за правоохранителями. По данным пресс-пула, на момент публикации президент еще находился в отеле Hilton.
Обновлено в 4:47
Президент США сообщил, что правоохранители в соответствии с протоколом попросили его покинуть здание - он выполнил требование немедленно. Трамп анонсировал пресс-конференцию через 30 минут в брифинговой комнате Белого дома.
Президент также заверил, что первая леди, вице-президент и все члены кабинета в полной безопасности. Мероприятие будет перенесено - его проведут в течение следующих 30 дней.
Символическое совпадение
Инцидент произошел в том самом отеле, возле которого в 1981 году Джон Хинкли-младший совершил покушение на президента Рональда Рейгана.
Ежегодный ужин корреспондентов Белого дома - традиционное мероприятие, на котором президент США встречается с представителями прессы. Трамп посещал его нерегулярно во время своего первого срока.
Это уже не первая угроза безопасности Трампа. В феврале 2026 года американский суд приговорил к пожизненному заключению Райана Рута, который в сентябре 2024 года пытался застрелить президента на поле для гольфа во Флориде.
Следствие установило, что он несколько недель планировал убийство - навел винтовку через кусты, но агент Секретной службы заметил его и открыл огонь первым. Рут сбежал, однако впоследствии был задержан.
