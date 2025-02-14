У Трампа допускають членство України в НАТО і повернення кордонів 2014 року

Сполучені Штати не виключають потенційного членства України в НАТО або повернення до кордонів, що існували до 2014 року. Всі ці питання будуть обговорюватися під час переговорів України, Росії та країн Європи.
Про це заявив заступник посла президента Дональда Трампа в Україні Джон Коул, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Наразі це все ще залишається на столі", - сказав він, відповідаючи на запитання агентства про те, чи виключили США можливе членство України в Альянсі.
Коул зазначив, що на порядку денному також залишається питання можливого повернення України до кордонів, що існували до 2014 року.
За його словами, офіційні переговори ще не розпочалися та США все ще ведуть дискусії з лідерами країн Європи та Україною про те, як найкраще покласти край конфлікту.
"Яке місце в цьому всьому займають українці та європейці? На даний момент ми не знаємо. Слід залучити європейців. Європейці хочуть, щоб ця війна припинилася. Вони більш ніж готові брати участь у військовій підтримці Києва. Є сумніви... щодо того, чи будуть вони віддаватися на 100 відсотків. Однак усе, що я чую, вказує на те, що вони дійсно готові долучитися", - сказав Коул.
Крім того, заступник посла Трампа сказав, що Путін, схоже, готовий вступити в переговори з Україною без попередніх умов.
"Було багато розмов про поїздку Стіва Віткоффа (спецпосланник Трампа на Близькому Сході. - ред.) до Москви і його зустріч з Путіним. Путін, схоже, готовий грати в м'яча, однак ми не впевнені, що це означає. Я думаю, що він готовий говорити", - сказав він.
Відповідаючи на запитання, чи не занадто багато США поступилися Путіну ще до початку переговорів, Коул сказав: "Дехто говорив не по темі, але я не думаю, що ми чимось поступаємось".
"Ви не знаєте, що відбувається з Путіним і росіянами. Вони намагаються грати з нами? Чи вони щирі? А потім ви сідаєте за стіл переговорів і швидко це з'ясовуєте", - сказав дипломат.
Зазначимо, що такі заяви суперечать меседжам, озвученим напередодні міністром оборони США Пітом Гегсетом щодо переговорів з припинення війни в Україні.
У середу, 12 лютого, президент США Дональд Трамп провів телефонні переговори з російським диктатором Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським.
За підсумками розмови, глава Білого дому заявив про гарну можливість розпочати переговори про завершення війни в Україні.
Того ж дня, міністр оборони США Піт Гегсет на засіданні Контактної групи у форматі "Рамштайн" визнав неможливим повернення України до кордонів, що існували до 2014 року, а також додав, що США не розглядають членство країни в НАТО як частину плану з завершення війни.
А спецпредставник президента США по Україні та Росії Кіт Келлог заявив, що Україні "доведеться укласти якусь угоду про можливу втрату території", але не визнавати цього.
В Європі такі коментарі викликали занепокоєння, адже свідчать, що США пішли на поступки Путіну ще до початку переговорів.
Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кайя Каллас назвала коментарі Гегсета "умиротворенням, яке ніколи не працювало".
Пізніше Трамп заявив, що Україна матиме місце за столом переговорів з Росією. А Гегсет навіть допустив імовірність надання нашій країні ядерної зброї.
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