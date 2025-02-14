У Трампа допускают членство Украины в НАТО и возвращение границ 2014 года

Соединенные Штаты не исключают потенциального членства Украины в НАТО или возвращения к границам, существовавшим до 2014 года. Все эти вопросы будут обсуждаться во время переговоров Украины, России и стран Европы.
Об этом заявил заместитель посла президента Дональда Трампа в Украине Джон Коул, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Сейчас это все еще остается на столе", - сказал он, отвечая на вопрос агентства о том, исключили ли США возможное членство Украины в Альянсе.
Коул отметил, что на повестке дня также остается вопрос возможного возвращения Украины к границам, существовавшим до 2014 года.
По его словам, официальные переговоры еще не начались и США все еще ведут дискуссии с лидерами стран Европы и Украины о том, как лучше всего положить конец конфликту.
"Какое место в этом всем занимают украинцы и европейцы? На данный момент мы не знаем. Необходимо привлечь европейцев. Европейцы хотят, чтобы эта война прекратилась. Они более чем готовы участвовать в военной поддержке Киева. Есть сомнения... касательно того, будут ли они отдаваться на 100 процентов. Однако все, что я слышу, указывает на то, что они действительно готовы присоединиться", - сказал Коул.
Кроме того, заместитель посла Трампа сказал, что Путин, похоже, готов вступить в переговоры с Украиной без предварительных условий.
"Было много разговоров о поездке Стива Уиткоффа в Москву и его встречи с Путиным. Путин, похоже, готов играть в мяч, однако мы не уверены, что это означает. Я думаю, что он готов говорить", - сказал он.
Отвечая на вопрос, не слишком ли много США уступили Путину еще до начала переговоров, Коул сказал: "Некоторые говорили не по теме, но я не думаю, что мы чем-то уступаем".
"Вы не знаете, что происходит с Путиным и россиянами. Они пытаются играть с нами? Или они искренние? А потом вы садитесь за стол переговоров и быстро это выясняете", - сказал дипломат.
Отметим, что такие заявления противоречит месседжам, озвученным накануне министром обороны США Питом Гегсетом касательно переговоров по прекращению войны в Украине.
В среду, 12 февраля, президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.
По итогам разговора, глава Белого дома заявил о хорошей возможности начать переговоры о завершении войны в Украине.
В тот же день, министр обороны США Пит Гегсет на заседании Контактной группы в формате "Рамштайн" признал невозможным возвращение Украины к границам, существовавшим до 2014 года, а также добавил, что США не рассматривают членство страны в НАТО как часть плана по завершению войны.
А спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог заявил, что Украине "придется заключить какое-то соглашение о возможной потере территории", но не признавать этого.
В Европе такие комментарии вызвали беспокойство, ведь свидетельствуют, что США пошли на уступки Путину еще до начала переговоров.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайя Каллас назвала комментарии Гегсета "умиротворением, которое никогда не работало".
Позже Трамп заявил, что Украина будет иметь место за столом переговоров с Россией. А Гегсет даже допустил вероятность предоставления нашей стране ядерного оружия.
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