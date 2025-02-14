У Трампа допускают членство Украины в НАТО и возвращение границ 2014 года

"Сейчас это все еще остается на столе", - сказал он, отвечая на вопрос агентства о том, исключили ли США возможное членство Украины в Альянсе.

Коул отметил, что на повестке дня также остается вопрос возможного возвращения Украины к границам, существовавшим до 2014 года.

По его словам, официальные переговоры еще не начались и США все еще ведут дискуссии с лидерами стран Европы и Украины о том, как лучше всего положить конец конфликту.

"Какое место в этом всем занимают украинцы и европейцы? На данный момент мы не знаем. Необходимо привлечь европейцев. Европейцы хотят, чтобы эта война прекратилась. Они более чем готовы участвовать в военной поддержке Киева. Есть сомнения... касательно того, будут ли они отдаваться на 100 процентов. Однако все, что я слышу, указывает на то, что они действительно готовы присоединиться", - сказал Коул.

Путин готов к переговорам

Кроме того, заместитель посла Трампа сказал, что Путин, похоже, готов вступить в переговоры с Украиной без предварительных условий.

"Было много разговоров о поездке Стива Уиткоффа в Москву и его встречи с Путиным. Путин, похоже, готов играть в мяч, однако мы не уверены, что это означает. Я думаю, что он готов говорить", - сказал он.

Отвечая на вопрос, не слишком ли много США уступили Путину еще до начала переговоров, Коул сказал: "Некоторые говорили не по теме, но я не думаю, что мы чем-то уступаем".

"Вы не знаете, что происходит с Путиным и россиянами. Они пытаются играть с нами? Или они искренние? А потом вы садитесь за стол переговоров и быстро это выясняете", - сказал дипломат.

Отметим, что такие заявления противоречит месседжам, озвученным накануне министром обороны США Питом Гегсетом касательно переговоров по прекращению войны в Украине.