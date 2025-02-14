Рішення за Трампом. Глава Пентагону допустив надання Україні ядерної зброї

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву Гегсета в інтерв'ю Breitbart News .

Про ядерну зброю

Керівник американського оборонного відомства у розмові з представниками ЗМІ зауважив, що не збирається "оголошувати щось відкрите або нерозглянуте".

"Це не моя робота. Це робота президента. Він лідер, він майстер переговорів і укладач угод", - сказав Гегсет.

Глава Пентагону також висловився про наміри влади США досягти припинення війни Росії проти України, та роботу адміністрації Трампа над визначенням "певних умов" для миру.

"Деякі з нас там, щоб допомогти встановити певні умови, які могли б зробити угоду більш імовірною, і це те, що я намагався зробити тут, у контексті НАТО", - розповів він.

"Шокуючі" заяви глави Пентагону

Тут йдеться про заяви Гегсета у середу з окресленням деяких позицій Вашингтона напередодні можливих переговорів. Зокрема про те, що, на думку американського міністра, Україні не слід пропонувати членство в НАТО.

Також глава Пентагону нещодавно сказав, що повернення України до міжнародно визнаних своїх кордонів (тобто до 2014 року) є начебто "нереалістичним".

Крім того, Гегсет заявляв про те, що американські війська не будуть розгорнуті в Україні, і що європейські миротворці в Україні не повинні бути частиною місії НАТО, що може спровокувати застосування статті 5 і, таким чином, викликати військове втручання з боку США.

Західні ЗМІ пишуть, що такі висловлювання Гегсета на зустрічі союзників і партнерів по НАТО, які підтримують Київ, викликали "шок" у всій Європі, яка твердо надають допомогу Україну у протидії агресії з боку РФ, але "значною мірою покладалася на лідерство США, фінансову та військову підтримку, щоб підтримати Україну у цій боротьбі".

Гегсет роз'яснив слова щодо вступу України до НАТО та повернення окупованих територій

Але зараз Гегсет заявив, що його зауваження слід тлумачити не як так звані червоні лінії, а як "реальність ситуації".

"Я не той, хто оголошує червону лінію чи ні. Я працюю з президентом, оскільки ми працюємо над цими питаннями, але ми вважали, що було корисно просто донести до розмови трохи реальності", - сказав глава Пентагону.

Американський міністр зазначив, що його слова не означають, що Україна не зможе долучитися до НАТО в майбутньому.

"Я думаю, що те, що я сформулював учора (тобто у середу, - ред.), консультуючись із вищим керівництвом у Білому домі та Овальному кабінеті президента, було реальністю цього моменту - що членство в НАТО було малоймовірним з огляду на реалії, де ми зараз", - розповів Гегсет.

Водночас він додав, що "ніхто не буде кидати палю в землю через 25 років або будь-який певний період часу".

"Це просто визнання того, що якщо ви хочете, якщо ми хочемо досягти миру шляхом переговорів, ви хочете припинення вогню, ви хочете можливості для тривалого миру, реально зараз, цього немає в планах - так само як реалістичне повернення до кордонів 2014 року прямо зараз не в планах", - заявив глава Пентагону.

Зеленський висловлювався про вступ до НАТО та ядерну зброю для України

Нагадаємо, минулого тижня президент Володимир Зеленський заявив, що Україні слід надати членство в НАТО, або отримати ядерну зброю, якщо членство затягуватиметься - у якості гарантій безпеки в рамках можливої мирної угоди, щоб запобігти майбутній напад з боку РФ.

За словами глави держави, якщо долучення України до НАТО займе "роки або десятиліття", то західні партнери "нехай дадуть нам ядерну зброю".

Після того спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог висловив думку, що шанси повернення Україні ядерного озброєння є мінімальними.

Додамо, у січні президент Зеленський також нагадав, як США та РФ змусили Україну відмовитись від ядерної зброї, та згадав свою розмову з Дональдом Трампом про Будапештський меморандум.