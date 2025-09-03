Трамп про зволікання з санкціями проти РФ: я ще не завершив ні другу, ні третю фази

Президент США Дональд Трамп не згоден з тим, що він зволікає з введенням жорстких санкцій проти Росії. За словами глави Білого дому, він ще не завершив ні другу, ні третю фази.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа під час зустрічі з президентом Польщі Каролем Навроцьким.
Польський репортер запитав у Трампа, чому він багато разів висловлював розчарування російським диктатором Володимиром Путіним, але не вживав жодних дій.
"Звідки ви знаєте, що жодних дій не було? Ви б сказали, що запровадження вторинних санкцій проти Індії, найбільшого покупця за межами Китаю, - це жодних дій не було?", - сказав президент США.
За його словами, це коштує Росії сотні мільярдів доларів.
"І я ще не завершив ні другу, ні третю фази. Але коли ви кажете, що жодних дій не було, я думаю, вам слід знайти собі нову роботу. Бо, якщо ви пам'ятаєте, два тижні тому я це зробив. Я сказав, що якщо Індія купить, в Індії будуть великі проблеми. І саме це сталося. Тож не розповідайте мені про це", - додав Трамп.
Нагадаємо, сьогодні президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін має ухвалити рішення в контексті війни проти України. Якщо воно не сподобається США, будуть наслідки.
Однак варто зазначити, що це далеко не перша його подібна заява.
Трамп обіцяє серйозні наслідки для Росії, зокрема посилення санкцій, вже декілька місяців. При цьому американський лідер постійно встановлює Путіну дедлайни для завершення війни проти України та зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським.
Однак наразі Вашингтон лише запровадив тарифи проти Індії, яка є одним із найбільших покупців російської нафти.
Сьогодні, 3 вересня, Зеленський заявив, що Трамп обіцяв ухвалити рішення щодо санкцій і тарифів проти Росії за кілька тижнів.
За словами українського президента, він проведе розмову з американським лідером, щоб уточнити точні терміни.
Водночас нещодавно міністр фінансів США Скотт Бессент визнав, що Путін "в огидній манері" посилив удари по мирних містах України. Тому в США обговорюватимуть санкції.