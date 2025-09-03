Трамп про зволікання з санкціями проти РФ: я ще не завершив ні другу, ні третю фази

Польський репортер запитав у Трампа, чому він багато разів висловлював розчарування російським диктатором Володимиром Путіним, але не вживав жодних дій.

"Звідки ви знаєте, що жодних дій не було? Ви б сказали, що запровадження вторинних санкцій проти Індії, найбільшого покупця за межами Китаю, - це жодних дій не було?", - сказав президент США.

За його словами, це коштує Росії сотні мільярдів доларів.

"І я ще не завершив ні другу, ні третю фази. Але коли ви кажете, що жодних дій не було, я думаю, вам слід знайти собі нову роботу. Бо, якщо ви пам'ятаєте, два тижні тому я це зробив. Я сказав, що якщо Індія купить, в Індії будуть великі проблеми. І саме це сталося. Тож не розповідайте мені про це", - додав Трамп.