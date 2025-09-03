Трамп о затягивании с санкциями против РФ: я еще не завершил ни вторую, ни третью фазы

Президент США Дональд Трамп не согласен с тем, что он медлит с введением жестких санкций против России. По словам главы Белого дома, он еще не завершил ни вторую, ни третью фазы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа во время встречи с президентом Польши Каролем Навроцким.
Польский репортер спросил у Трампа, почему он много раз выражал разочарование российским диктатором Владимиром Путиным, но не предпринимал никаких действий.
"Откуда вы знаете, что никаких действий не было? Вы бы сказали, что введение вторичных санкций против Индии, крупнейшего покупателя за пределами Китая, - это никаких действий не было?", - сказал президент США.
По его словам, это стоит России сотни миллиардов долларов.
"И я еще не завершил ни вторую, ни третью фазы. Но когда вы говорите, что никаких действий не было, я думаю, вам следует найти себе новую работу. Потому что, если вы помните, две недели назад я это сделал. Я сказал, что если Индия купит, у Индии будут большие проблемы. И именно это и случилось. Поэтому не рассказывайте мне об этом", - добавил Трамп.
Напомним, сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин должен принять решение в контексте войны против Украины. Если оно не понравится США, будут последствия.
Однако стоит отметить, что это далеко не первое его подобное заявление.
Трамп обещает серьезные последствия для России, в частности усиление санкций, уже несколько месяцев. При этом американский лидер постоянно устанавливает Путину дедлайны для завершения войны против Украины и встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Однако пока Вашингтон только ввел тарифы против Индии, которая является одним из крупнейших покупателей российской нефти.
Сегодня, 3 сентября, Зеленский заявил, что Трамп обещал принять решение по санкциям и тарифам против России через несколько недель.
По словам украинского президента, он проведет разговор с американским лидером, чтобы уточнить точные сроки.
В то же время недавно министр финансов США Скотт Бессент признал, что Путин "в отвратительной манере" усилил удары по мирным городам Украины. Поэтому в США будут обсуждать санкции.