Трамп о затягивании с санкциями против РФ: я еще не завершил ни вторую, ни третью фазы

Польский репортер спросил у Трампа, почему он много раз выражал разочарование российским диктатором Владимиром Путиным, но не предпринимал никаких действий.

"Откуда вы знаете, что никаких действий не было? Вы бы сказали, что введение вторичных санкций против Индии, крупнейшего покупателя за пределами Китая, - это никаких действий не было?", - сказал президент США.

По его словам, это стоит России сотни миллиардов долларов.

"И я еще не завершил ни вторую, ни третью фазы. Но когда вы говорите, что никаких действий не было, я думаю, вам следует найти себе новую работу. Потому что, если вы помните, две недели назад я это сделал. Я сказал, что если Индия купит, у Индии будут большие проблемы. И именно это и случилось. Поэтому не рассказывайте мне об этом", - добавил Трамп.