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Трамп звинуватив демократів у падінні фондового ринку США

06:00 06.11.2026 Пт
1 хв
aimg Едуард Ткач
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп звинуватив демократів у падінні фондового ринку США та в тому, що нібито через них скоротилися пенсійні накопичення американців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у Truth Social.

За словами Трампа, раніше було досягнуто небаченого рівня, але тепер фондовий ринок пережив свій найгірший день. Причина цієї проблеми – демократи.

"Фондовий ринок пережив один із найгірших днів в історії через результати виборів. Як же це сумно! Нам знадобилося стільки зусиль, щоб досягти небаченого раніше рівня, і ось маємо такий результат. Ваші пенсійні заощадження (401(k)) відповідно скоротилися. Пам’ятайте, винні були не республіканці, а демократи", - написав президент США.

При цьому Трамп закликав американців не бояться, оскільки скоро вони стануть більшими і сильнішими, ніж будь-коли раніше.

Вибори у США

Нагадаємо, 3 листопада у США пройшли довибори до Конгресу, за підсумками яких демократи взяли контроль над Сенатом та Палатою представників.

Трамп після поразки республіканців пригрозив, що накладатиме вето на ініціативи демократів. При цьому він пізніше визнав результати і сказав, що готовий з демократами співпрацювати.

Також Білий дім заявив, що демократи не зможуть скасувати досягнення Трампа. Згідно з заявою - на них чекає провал.

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Сполучені Штати АмерикиДональд ТрампДемократична партія США