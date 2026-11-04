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Трамп після поразки на виборах пригрозив блокувати законопроєкти демократів

08:41 04.11.2026 Ср
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Трамп після поразки на виборах пригрозив блокувати законопроєкти демократів Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп після поразки Республіканської партії на виборах до Конгресу пригрозив накладати вето на законопроєкти демократів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Трамп заявив в інтерв'ю телеканалу Fox News.

"Як ви знаєте, таке вже траплялося раніше, і не раз. Це право вето - одна з найпотужніших повноважень, якими володіє президент. Вони надсилатимуть мені абсурдні законопроекти, а я накладатиму на них вето", - сказав Трамп.

До того ж президент США опублікував у своїй соцмережі Truth Social фото червоної бейсболки із написом "Вето".

Результати виборів у США

Нагадаємо, за підсумками проміжних виборів 3 листопада Демократична партія отримала контроль над Сенатом США. Демократи відібрали в республіканців шість місць, зокрема в Техасі, Канзасі та Південній Кароліні, де не вигравали десятиліттями.

Президент США Дональд Трамп вже визнав результати проміжних виборів і пообіцяв працювати з демократами.

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