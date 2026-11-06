Президент США Дональд Трамп обвинил демократов в падении фондового рынка США и в том, что якобы из-за них сократились пенсионные накопления американцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Truth Social.
По словам Трампа, ранее был достигнут невиданный уровень, но теперь фондовый рынок пережил свой худший день. Причина этой проблемы - демократы.
"Фондовый рынок пережил один из худших дней в истории из-за результатов выборов. Как же это печально! Нам потребовалось столько труда, чтобы достичь невиданного ранее уровня, и вот это. Ваши пенсионные накопления (401(k)) соответственно упали. Помните, виноваты были не республиканцы, а демократы", - написал президент США.
При этом Трамп призвал американцев не боятся, так как скоро они станут больше и сильнее, чем когда-либо прежде.
Напомним, 3 ноября в США прошли довыборы в Конгресс, по итогам которых демократы взяли контроль над Сенатом и Палатой представителей.
Трамп после поражения республиканцев пригрозил, что будет накладывать вето на инициативы демократов. При этом позже он признал результаты и сказал, что готов с демократами сотрудничать.
Также Белый дом вчера заявил, что демократы не смогут отменить достижения Трампа. Согласно заявлению - их ждет провал.