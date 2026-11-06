Трамп обвинил демократов в падении фондового рынка США

По словам Трампа, ранее был достигнут невиданный уровень, но теперь фондовый рынок пережил свой худший день. Причина этой проблемы - демократы.

"Фондовый рынок пережил один из худших дней в истории из-за результатов выборов. Как же это печально! Нам потребовалось столько труда, чтобы достичь невиданного ранее уровня, и вот это. Ваши пенсионные накопления (401(k)) соответственно упали. Помните, виноваты были не республиканцы, а демократы", - написал президент США.

При этом Трамп призвал американцев не боятся, так как скоро они станут больше и сильнее, чем когда-либо прежде.