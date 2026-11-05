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Демократи не зможуть "скасувати досягнення" Трампа, - Білий дім

05:10 05.11.2026 Чт
2 хв
aimg Едуард Ткач
Демократи не зможуть "скасувати досягнення" Трампа, - Білий дім Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
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У Білому домі зробили офіційну заяву про те, що демократам не вдасться "скасувати досягнення" президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.

"Щоразу, коли радикальні ліві, фейкові новини та професійний панічний клас писали некролог президенту Трампу, вони помилялися. І вони знову помиляться", - йдеться у заяві.

У публікації стверджується, що в два президентські роки Трампа, які залишилися, демократи спробують скасувати все, що він зробив. Проте в адміністрації впевнені, що представники Демократичної партії "зазнають невдачі".

У списку досягнень Трампа Білий дім перерахував безпеку кордонів, припинення політики DEI, енергетичну незалежність, захист дітей та низку інших моментів.

"Зусилля (демократів - ред.) зазнають невдачі... Спроби оголосити йому (Трампу - ред.) імпічмент, скасувати його політику або скасувати досягнення його адміністрації спіткає та сама доля, що й попередні спроби радикальних лівих: провал. Президент Трамп ніколи не припинить боротьбу", - бореться.

Що важливо знати

Нагадаємо, 3 листопада у США пройшли проміжні результати до Конгресу, за попередніми підсумками яких демократи взяли більшість як у Сенаті, так і в Палаті представників. Сам Трамп визнав ці результати та заявив про готовність співпрацювати з демократами.

У ЗМІ вже з'явилася інформація, що лідер демократів у Палаті представників Хакім Джефріс оголосив своїм колегам, що має намір балотуватися на посаду спікера Палати представників.

Медіа також пишуть, що у січні новий Конгрес США вступив у свої повноваження та демократи завдяки більшості зможуть самі вирішувати, які питання виносити на голосування. За словами джерел Reuters, одним із пріоритетів є допомога Україні.

Тим часом канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив думку, що перемога демократів особливо не вплине ні на що, оскільки Трамп продовжуватиме керувати країною в обхід Конгресу.

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