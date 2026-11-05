Демократи не зможуть "скасувати досягнення" Трампа, - Білий дім
У Білому домі зробили офіційну заяву про те, що демократам не вдасться "скасувати досягнення" президента США Дональда Трампа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.
"Щоразу, коли радикальні ліві, фейкові новини та професійний панічний клас писали некролог президенту Трампу, вони помилялися. І вони знову помиляться", - йдеться у заяві.
У публікації стверджується, що в два президентські роки Трампа, які залишилися, демократи спробують скасувати все, що він зробив. Проте в адміністрації впевнені, що представники Демократичної партії "зазнають невдачі".
У списку досягнень Трампа Білий дім перерахував безпеку кордонів, припинення політики DEI, енергетичну незалежність, захист дітей та низку інших моментів.
"Зусилля (демократів - ред.) зазнають невдачі... Спроби оголосити йому (Трампу - ред.) імпічмент, скасувати його політику або скасувати досягнення його адміністрації спіткає та сама доля, що й попередні спроби радикальних лівих: провал. Президент Трамп ніколи не припинить боротьбу", - бореться.
Що важливо знати
Нагадаємо, 3 листопада у США пройшли проміжні результати до Конгресу, за попередніми підсумками яких демократи взяли більшість як у Сенаті, так і в Палаті представників. Сам Трамп визнав ці результати та заявив про готовність співпрацювати з демократами.
У ЗМІ вже з'явилася інформація, що лідер демократів у Палаті представників Хакім Джефріс оголосив своїм колегам, що має намір балотуватися на посаду спікера Палати представників.
Медіа також пишуть, що у січні новий Конгрес США вступив у свої повноваження та демократи завдяки більшості зможуть самі вирішувати, які питання виносити на голосування. За словами джерел Reuters, одним із пріоритетів є допомога Україні.
Тим часом канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив думку, що перемога демократів особливо не вплине ні на що, оскільки Трамп продовжуватиме керувати країною в обхід Конгресу.