Трамп звернувся до угорців з особливим проханням перед виборами

Так, напередодні парламентських виборів, які заплановані на 12 квітня 2026 року, американський лідер закликав угорський народ проголосувати за чинного голову уряду Віктора Орбана.

При цьому Трамп не просто висловив підтримку, а розгорнув повноцінну агітаційну кампанію, акцентуючи на спільних цінностях:

Сильне лідерство: Трамп назвав Орбана "потужним лідером із перевіреним досвідом", який невтомно бореться за свою країну. Спільні пріоритети: глава Білого дому підкреслив, що Орбан успішно захищає кордони Угорщини, зупиняє нелегальну імміграцію та забезпечує "закон і порядок" - так само як і сама адміністрація Трампа в США. Економічні досягнення: за словами Трампа, саме за часів Орбана відносини між країнами досягли "нових висот", що сприяло розвитку торгівлі та створенню робочих місць.

Трамп завершив свій допис емоційним закликом, звертаючись безпосередньо до громадян Угорщини: "Угорщино! Виходь і голосуй за Віктора Орбана. Він справжній друг, боєць та переможець... Він ніколи не підведе великий народ Угорщини. Я з ним до кінця!"

Варто зазначити, що підтримка з боку США з’явилася в момент, коли Віктор Орбан стикається з найсерйознішим викликом за останні роки - лідером опозиції Петером Мадяром, чиї рейтинги демонструють значне зростання.

Крім того, заява Трампа пролунала на тлі скандальних повідомлень про можливі провокації іноземних спецслужб та обговорень у ЄС щодо блокування кредитів для України через позицію Будапешта.

Підтримка Трампа фактично закріплює Орбана як головного союзника нинішньої адміністрації США в Європі.