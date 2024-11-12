Трамп зустрівся з представником Нетаньягу, говорили про завершенння війни на Близькому Сході
Довірена особа прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу Рон Дермер зустрівся із новообраним президентом США Дональдом Трампом. Метою переговорів було ознайомити останнього про плани Ізраїлю щодо дій у Секторі Газа, Лівані та Ірані на найближчі два місяці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
"Одна з речей, яку ізраїльтяни хотіли обговорити з Трампом, - це те, які питання він хотів би бачити вирішеними до 20 січня, а які - можуть почекати", - розповіло джерело видання.
Співрозмовники агентства повідомили, що на зустрічі також обговорювалися питання припинення вогню, план розвитку Гази після завершення війни, а також перспективи нормалізації відносин між Ізраїлем і Саудівською Аравією.
Як повідомило джерело Axios, Дермер також мав зустріч з колишнім радником Трампа Джаредом Кушнером.
Американські чиновники зазначили, що Нетаньягу завчасно поінформував адміністрацію чинного президента США Джо Байдена про заплановану зустріч Дермера з Трампом.
Голова ізраїльського уряду раніше зазначив, що за п’ять днів після виборів у США вже тричі спілкувався з Трампом. На його думку, між ними є взаєморозуміння щодо "великих можливостей для Ізраїлю", особливо у питаннях мирних ініціатив та їхнього розширення.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Трамп планує посилити тиск на Іран, розробляючи стратегію, яка включає значне розширення санкцій та обмеження на експорт іранської нафти.
Зі свого боку, один ізраїльський журналіст повідомляв, що у Трампа є особистий інтерес у тому, щоб Ізраїль завдав серйозного удару по Ірану.
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