Нетаньяху вже тричі говорив з Трампом після виборів: дуже важливі розмови

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху за останні кілька днів він тричі розмовляв з новообраним президентом США Дональдом Трампом. Вони обговорили зміцнення міцного альянсу між країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.