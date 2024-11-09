У Трампа є інтерес, щоб Ізраїль завдав нищівного удару по Ірану, - ізраїльський журналіст

У майбутнього президента США Дональда Трампа є інтерес, щоб Ізраїль завдав нищівного удару по Ірану. Водночас він хоче, щоб війна на Близькому Сході закінчилася до його інавгурації.

"Судячи з публікацій, які вже виходять, то у Трампа є інтерес, щоб Ізраїль завдав нищівного удару по Ірану. Трамп не любить Іран. Особливо у світлі того, що Іран двічі організовував на нього замах. Трамп це людина, яка такі речі не пробачає", - сказав Зільбер.

Він зазначив, що, на відміну від адміністрації Байдена, Трамп підтримує удари по іранських ядерних та нафтових об'єктах.

З іншого боку, за словами журналіста, Трамп хоче, щоб Ізраїль закінчив війну до його інавгурації.

"Він не хоче отримати цю війну у спадок, він хоче прийти в Білий дім вже після її завершення, коли подальша доля Близького Сходу буде вирішуватися на міжнародному рівні. Тоді Трамп приспіє зі своєю міццю та потенціалом США", - зазначив він.