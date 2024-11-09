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У Трампа є інтерес, щоб Ізраїль завдав нищівного удару по Ірану, - ізраїльський журналіст

Субота 09 листопада 2024 13:17
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У Трампа є інтерес, щоб Ізраїль завдав нищівного удару по Ірану, - ізраїльський журналіст Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова, Дмитро Олійник

У майбутнього президента США Дональда Трампа є інтерес, щоб Ізраїль завдав нищівного удару по Ірану. Водночас він хоче, щоб війна на Близькому Сході закінчилася до його інавгурації.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів головний редактор "Лучшее радио Израиль" Цві Зільбер.

"Судячи з публікацій, які вже виходять, то у Трампа є інтерес, щоб Ізраїль завдав нищівного удару по Ірану. Трамп не любить Іран. Особливо у світлі того, що Іран двічі організовував на нього замах. Трамп це людина, яка такі речі не пробачає", - сказав Зільбер.

Він зазначив, що, на відміну від адміністрації Байдена, Трамп підтримує удари по іранських ядерних та нафтових об'єктах.

З іншого боку, за словами журналіста, Трамп хоче, щоб Ізраїль закінчив війну до його інавгурації.

"Він не хоче отримати цю війну у спадок, він хоче прийти в Білий дім вже після її завершення, коли подальша доля Близького Сходу буде вирішуватися на міжнародному рівні. Тоді Трамп приспіє зі своєю міццю та потенціалом США", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Дональд Трамп готує стратегію посилення тиску на Іран. Вона включає різке посилення санкцій і обмеження на продаж нафти.

План, як повідомляють джерела, знайомі з його першими кроками, націлений на припинення підтримки Тегераном угруповань на Близькому Сході та стримування ядерної програми країни.

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Ізраїль Іран Дональд Трамп
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