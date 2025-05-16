ua en ru
Пт, 16 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Трамп: встречусь с Путиным "как только сможем это организовать"

Дубай, Пятница 16 мая 2025 11:40
UA EN RU
Трамп: встречусь с Путиным "как только сможем это организовать" Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. Он заявил, что это произойдет как только такую встречу смогут организовать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа.

Американский президент сделал заявление перед журналистами в Абу-Даби. Он заявил, что возвращается в Вашингтон после завершения своего тура по странам Персидского залива.

Во время общение с журналистами Трамп отметил, встретится с Путиным "как только мы сможем это организовать".

"Я думаю, что нам просто пора это сделать... Мы должны это сделать", - сказал он

Комментируя переговоры между Украиной и Россией, которые состоятся в Турции, Трампа заявил: "Посмотрим, что будет с Россией и Украиной".


Напомним, Дональд Трамп ранее заявлял, что может прилететь в Турцию, где сегодня встречаются делегации Украины и США. Он отмечал, что приедет, если "если это будет уместно".

Переговоры Украины и РФ

Делегации Украины и России сегодня, 16 мая, проведут первые за три года переговоры в Стамбуле. Посредником между сторонами выступит Турция.

Вчера президент Украины Владимир Зеленский посетил Турцию, где ждал встречи с Путиным. Впрочем, российский диктатор проигнорировал предложение Зеленского о прямых переговорах.

Путин отправил делегацию российских чиновников низкого уровня во главе со своим помощником Владимиром Мединским - участником переговоров в 2022 году.

Украинскую делегацию на переговорах с РФ в Турции возглавляет министр обороны Рустем Умеров. Подробнее о переговорах в Стамбуле - узнайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
NEWS
Что известно о переговорах Украины и РФ в Стамбуле: все подробности
Что известно о переговорах Украины и РФ в Стамбуле: все подробности
DAILY
США и ЕС ужесточают санкции: что грозит России, если Путин откажется от перемирия
Юрий Дощатовспециальный корреспондент США и ЕС ужесточают санкции: что грозит России, если Путин откажется от перемирия