Трамп: встречусь с Путиным "как только сможем это организовать"
Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. Он заявил, что это произойдет как только такую встречу смогут организовать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа.
Американский президент сделал заявление перед журналистами в Абу-Даби. Он заявил, что возвращается в Вашингтон после завершения своего тура по странам Персидского залива.
Во время общение с журналистами Трамп отметил, встретится с Путиным "как только мы сможем это организовать".
"Я думаю, что нам просто пора это сделать... Мы должны это сделать", - сказал он
Комментируя переговоры между Украиной и Россией, которые состоятся в Турции, Трампа заявил: "Посмотрим, что будет с Россией и Украиной".
.@POTUS says he'll meet with President Putin "as soon as we can set it up": "We're going to get it done. We got to get it done." pic.twitter.com/JQPe8ifEWO— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 16, 2025
Напомним, Дональд Трамп ранее заявлял, что может прилететь в Турцию, где сегодня встречаются делегации Украины и США. Он отмечал, что приедет, если "если это будет уместно".
Переговоры Украины и РФ
Делегации Украины и России сегодня, 16 мая, проведут первые за три года переговоры в Стамбуле. Посредником между сторонами выступит Турция.
Вчера президент Украины Владимир Зеленский посетил Турцию, где ждал встречи с Путиным. Впрочем, российский диктатор проигнорировал предложение Зеленского о прямых переговорах.
Путин отправил делегацию российских чиновников низкого уровня во главе со своим помощником Владимиром Мединским - участником переговоров в 2022 году.
Украинскую делегацию на переговорах с РФ в Турции возглавляет министр обороны Рустем Умеров. Подробнее о переговорах в Стамбуле - узнайте в материале РБК-Украина.
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