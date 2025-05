Трамп: встречусь с Путиным "как только сможем это организовать"

Американский президент сделал заявление перед журналистами в Абу-Даби. Он заявил, что возвращается в Вашингтон после завершения своего тура по странам Персидского залива.

Во время общение с журналистами Трамп отметил, встретится с Путиным "как только мы сможем это организовать".

"Я думаю, что нам просто пора это сделать... Мы должны это сделать", - сказал он

Комментируя переговоры между Украиной и Россией, которые состоятся в Турции, Трампа заявил: "Посмотрим, что будет с Россией и Украиной".

.@POTUS says he'll meet with President Putin "as soon as we can set it up": "We're going to get it done. We got to get it done." pic.twitter.com/JQPe8ifEWO