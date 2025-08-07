ua en ru
Трамп зустрінеться з Путіним, лише якщо той погодиться на зустріч із Зеленським, - NYP

Четвер 07 серпня 2025 18:35
Трамп зустрінеться з Путіним, лише якщо той погодиться на зустріч із Зеленським, - NYP Фото: Володимир Зеленський, Володимир Путін та Дональд Трамп (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Президент США Дональд Трамп зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним лише за умови, якщо той погодиться на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Post.

"Путін має зустрітися із Зеленським, щоб зустріч (із Трампом, - ред.) відбулася. Місце зустрічі ще не визначено", - розповів виданню неназваний представник Білого дому.

Можлива зустріч Трампа, Зеленського і Путіна

Нагадаємо, вчора, 6 серпня, спецпредставник президента США Стів Віткофф відвідав Москву, де провів зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним.

Сам президент США Дональд Трамп назвав зустріч продуктивною. За даними NYT, він нібито має намір зустрітися із Путіним наступного тижня, а після того організувати тристоронню зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Сьогодні помічник диктатора Юрій Ушаков заявив, що Росія і США домовились про проведення найближчими днями зустрічі Трампа і Путіна, зокрема, вже визначили місце. Сам диктатор заявив, що така зустріч може відбутися в ОАЕ.

За словами Зеленського, вчора обговорювались різні потенційні формати зустрічей на рівні лідерів - два двосторонні формати та один тристоронній.

Водночас Трамп у розмові з союзниками висловив припущення, що Путін піде на мирні переговори в обмін на обговорення обміну територіями.

